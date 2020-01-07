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/ Новости здоровья

Марина Петик
Марина Петик
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В Украину пришел смертельный грипп, есть жертвы: как спастись от болезни

3.6т
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В Украину пришел самый опасный штамм гриппа – Канзас. А всего за последний месяц от гриппа скончались четыре человека. Медики говорят, что с окончанием школьных каникул в стране может начаться эпидемия. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

К нам пришел опасный грипп

В канун Нового года, 31 декабря в Житомирской области от гриппа умер человек. А 18 декабря в Одесской области от гриппа скончался годовалый ребенок. Еще две смерти зафиксированы в Харьковской области – там скончалась 62-летняя женщина и ребенок.

В Украину уже пришел грипп

В Украину уже пришел грипп

Как рассказала OBOZREVATEL заведующая отделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко, в Украине уже вовсю фиксируют случаи заболевания гриппом штамма А Вrisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2).

"Что касается Вrisbane, то это разновидность свиного гриппа. Мы с ним уже сталкивались. Но он опасен для детей, которые еще не встречались с ним. А также для групп риска – диабетиков, аллергиков, астматиков, людей с хроническими заболеваниями. А вот Kansas очень опасен для пожилых людей, беременных, людей с ожирением. Дети его переносят легче. Дело в том, что этот штамм опасен тем, что вызывает вторичную пневмонию. Сначала вирус разрушает эпителии, а затем присоединяется бактериальная пневмония", – поясняет Мироненко.

Медики говорят, что в Украине в этом сезоне присутствуют два штамма гриппа

Медики говорят, что в Украине в этом сезоне присутствуют два штамма гриппа

В прошлом сезоне в Америке от гриппа Kansas (Н3N2) скончалось 80 тысяч человек. Дело в том, что США не были готовы к тому, что именно эти штаммы будут преобладать, и людей прививали от других видов гриппа.

Медики прогнозируют резкий рост заболеваний гриппом в конце января – начале февраля. "Когда школьники вернутся с каникул, начнется учеба, тогда и может начаться эпидемия. Достаточно, чтобы один человек в классе заболел, тогда пойдет по спирали", – говорит Мироненко.

Эпидемия может начаться, когда дети вернутся с каникул

Эпидемия может начаться, когда дети вернутся с каникул

Как защититься от гриппа

Делать прививку от гриппа уже поздно. По словам Мироненко, на образование иммунитета потребуется хотя бы дней десять и в это время важно не заболеть. А когда вокруг уже много больных в транспорте, в магазинах, то риск получить инфекцию раньше очень велик.

Врачи советуют в аптечке иметь обязательно противовирусный препарат, который можно было бы принимать в первые часы болезни. Тогда справиться с инфекцией будет гораздо легче.

Прививку делать уже поздно

Прививку делать уже поздно

Если же вы пропустили вакцинацию, то стоит подумать о защите от инфекций. По совету врача, принимайте витамины и средства, повышающие иммунитет. В период эпидемии употребляйте в пищу лук и чеснок. Старайтесь избегать людных мест, носите защитную маску. Также для защиты врачи советуют смазывать слизистые носа оксолиновой мазью. Увлажняйте воздух в помещении, промывайте нос после возвращения с улицы. Если дома кто-то заболел гриппом, то сразу начинайте прием противовирусных препаратов.

И помните, грипп можно отличить от обычной простуды или ОРВИ.

ОРВИ можно отличить от гриппа

ОРВИ можно отличить от гриппа

"Грипп всегда начинается внезапно с поднятия температуры до 39-40 градусов. Она может держаться 3-4 дня, а то и больше. ОРВИ начинается тоже быстро, но не так резко, и температура при этом может подняться до 38 и выше. При гриппе человека сильно морозит, болит голова, есть боль вокруг глазных яблок, ломит мышцы. При ОРВИ человек чувствует усталость. При гриппе насморк может появиться на 2-3 день уже как осложнение. А при ОРВИ и простуде в первый же день, причем чихание для гриппа нехарактерно, оно чаще сопровождает ОРВИ и простуду", – говорит семейный врач Ярослав Совенко.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
грипп
Место
Украина
Теги
свиной грипп Прививки от гриппа болезнь инфекция вирус
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Куни Чан
Куни Чан
Как назовете супрономор или майданомор?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Им главное что грипп не свиной?))
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Иванова Елена
Иванова Елена
Pyankovsky Alexey, похоже, ты уже переболел))) хрюкаешь))
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