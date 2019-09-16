В Украину идет свиной и сингапурский грипп: как уберечься

В новом эпидемсезоне украинцев подстерегает грипп А/H3N2 (Сингапур) и грипп группы В, а также активация кори и дифтерии.

Об этом сообщают Вести. По данным врача-инфекциониста, советника министра здравоохранения Ольги Голубовской, однозначно ответить, какой грипп захватит территорию Украины, сложно, потому что этот вирус непредсказуем.

"В этом сезоне, согласно данным ВОЗ, будут циркулировать четыре штамма вируса гриппа: два А и два вида В. Из этих четырех больше всего опасен А/H3N2 (Сингапур). Это тот штамм гриппа, который вызывал волну тяжелых респираторных заболеваний с достаточно высокой смертностью. Особенно много смертельных случаев было в США, у нас он был гораздо легче", – отметила Голубовская.

Грипп telegraf.com.ua

Кроме того, будут циркулировать А/Н1N1 (свиной грипп), а также вирус, похожий на B Colorado (06/2017) и B Phuket (3073/2013).

По словам Голубовской, в Украину уже поступили вакцины от гриппа, которые сейчас проходят проверку. Уже в начале октября они должны поступить в клиники и аптеки. В первую очередь вакцинироваться должны те, кто работает в большом коллективе, а также люди с избыточной массой тела, имеющие сердечно-сосудистую клиническую патологию, заболевания легких, сахарный диабет".

Инкубационный период А/Н1N1 (свиной грипп) продолжается от 1 до 4 суток, реже — до 7 дней. В неосложненной форме: температура до 38–39 градусов, тошнота, рвота, диарея (до 45% заболевших), ухудшение самочувствия, сонливость, ощущение слабости, вялости, мышечная, суставная боль, "ломота" в теле, респираторная симптоматика выражается в кашле, першении в горле, ощущении нехватки воздуха.

При тяжелой форме бывает головная боль в лобной области, у надбровных дуг; движения мышц в данной области (моргание, мимика) усиливают болезненность; возможно развитие светобоязни; боль в глазных яблоках при движении глаз.

Что касается А/H3N2 (сингапурский грипп), то первый симптом этого штамма гриппа — озноб. Человека морозит даже в теплой одежде при комнатной температуре. Закутываясь, вы способствуете появлению лихорадки. Температура может подскочить до 40 градусов. Симптомы начинают проявляться или сразу, или через 1–2 дня после попадания вируса в организм. Температура поднимается выше 39 градусов, закладывает горло и грудь, появляется сухой кашель. Жаропонижающие препараты помогают на очень короткое время.

Тяжелое состояние при гонконгском гриппе сохраняется около 4–5 дней. Если состояние не улучшается, жаропонижающие действуют очень непродолжительно, то, возможно, имеют место осложнения.

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