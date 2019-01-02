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/Дайджест

В Украину идет плохая погода: как это ударит по здоровью и что делать

2.2тЧитать материал на украинском

В Украине на этой неделе с 2 по 6 января будут фиксироваться дискомфортные погодные условия. В связи с этим синоптики советуют поберечь здоровье.

Так, отмечается, что во время дискомфортных погодных условий человек испытывает значительную нагрузку на терморегуляционную систему, возникает риск перегрева организма. Могут происходить резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость, передает Укргидрометцентр.

Возникает риск переохлаждения организма, большая или чрезмерная нагрузка механизма терморегуляции. Человек характеризует теплоощущения как "очень и очень холодно". Неблагоприятно сказывается на состоянии нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах организма. Возникает невнимательность, сонливость.

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В Украину идет плохая погода: как это ударит по здоровью и что делать

АиФ

"2 и 5 января декабря в отдельные часы также будут фиксироваться субкомфортные погодные условия. Во время которых человек чувствует умеренную теплонагрузку. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета", — сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после 2 января еще больше ухудшится погода. Так, 3 января ночью ожидается умеренный, днем — небольшой снег, в южных областях без осадков.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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