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В Украине запретили важное лекарство от ожогов

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В Украине запретили применять используемый для повышения количества альбумина в крови препарат "Альбунорм" от французского производителя "Октафарма".

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по лекарственным средствам. Распоряжение касается исключительно лекарства "Альбунорм" 25% (250 мг/мл) по 50 мл во флаконах № 1 для инфузий (стекло тип II) с пробкой, серии L827A668A.

В Украине запретили важное лекарство от ожогов

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Запрет раствора был принят на основании письма представительства компании "Октафарма". При этом в письме не указали причину такого решения.

"При выявлении образцов этого лекарственного средства принять меры по изъятию его из оборота путем возврата поставщику (производителю) и/или последующей передаче на утилизацию или уничтожение", – отметили в ведомстве.

"Альбунорм" является плазмозамещающим средством, которое получают из донорской плазмы и плаценты путем фракционирования. Лекарство способствует восполнению дефицита простого белка альбумина в плазме крови пациента, поддерживает коллоидно-онкотическое давление крови, способствует удержанию большего количества жидкости в кровяном русле, увеличению ОЦК (объема циркулирующей крови), быстрому повышению артериального давления, повышает резервы белкового питания.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Украину запретили ввозить препарат, спасающий детей от смерти.

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Место
Украина
Теги
лекарства запрет
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