В Украине запретили популярное обезболивающее: названа причина

С 7 февраля Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила использование и продажу мази Диклак Липогель.

Как сказано в заявлении ведомства, запрет введен на основании срочного сообщения Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками во Львовской области.

Запрет касается только серии НС5441 препарата Диклак Липогель, гель 1% по 50 г в тубе, по 1 тубе в картонной коробке, производства "Салютас Фарма ГмбХ", Германия.

Аптекам приказано в случае выявления у себя данного препарата поместить его на карантин.

Отметим, что Диклак Липогель – это местное обезболивающее и снижающее воспаление лекарство. При нанесении на кожу липогель быстро впитывается и действует в очаге воспаления, угнетая выработку веществ, отвечающих за возникновение боли, отека, выработку воспалительной жидкости. При ревматических заболеваниях лекарство способствует стиханию болевого синдрома, уменьшению припухлости, скованности суставов.

hyser.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запретили три препарата производства компании Merck, а также украинский Хлоргексидин.

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