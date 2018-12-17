В Украине запретили популярное лекарство от язвы

В Украине временно запретили лекарственное средство от язвы "Пантекс".

Об этом сообщает пресс-служба Гослекслужбы Украины. Теперь все аптеки и другие заведения должны проверить наличие запрещенной серии лекарства.

"...Запрещается реализацию и применение лекарственного средства ПАНТЕКС, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций по 40 мг, 10 флаконов с порошком в картонной упаковке, серии к-301, производства Генфарма лаборатории, Ес. Ел., Испания, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками", — сказано в сообщении.

При последующих поставках лекарственных средств аптеки должны принять меры по предотвращению приобретения, реализации и применения серии лекарственного средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине запретили популярное лекарство от простуды производства Франции.