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/Новости здоровья

В Украине запретили популярное лекарство от язвы

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В Украине временно запретили лекарственное средство от язвы "Пантекс".

Об этом сообщает пресс-служба Гослекслужбы Украины. Теперь все аптеки и другие заведения должны проверить наличие запрещенной серии лекарства.

"...Запрещается реализацию и применение лекарственного средства ПАНТЕКС, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций по 40 мг, 10 флаконов с порошком в картонной упаковке, серии к-301, производства Генфарма лаборатории, Ес. Ел., Испания, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками", — сказано в сообщении.

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В Украине запретили популярное лекарство от язвы

При последующих поставках лекарственных средств аптеки должны принять меры по предотвращению приобретения, реализации и применения серии лекарственного средства.

В Украине запретили популярное лекарство от язвы
В Украине запретили популярное лекарство от язвы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине запретили популярное лекарство от простуды производства Франции.

Место
Украина
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