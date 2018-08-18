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В Украине запретили около 70 лекарств: полный список

20.5тЧитать новость на украинском

В Украине запретили реализацию, хранение и применение 68 лекарственных препаратов, 43 из которых изготовлены в России.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Основной причиной запрета является ввоз указанных лекарств на территорию Украины с нарушением требований законодательства.

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Медучреждения, аптеки и другие субъекты хозяйственной деятельности должны незамедлительно, после получения предписания, проверить у себя наличие лекарственных препаратов из списка, после чего изъять их из оборота для последующего уничтожения и утилизации.

В списке запрещенных лекарств содержатся, в частности, препараты российского производства против столбняка и стафилококковых инфекций.

Также среди перечня имеющиеся лекарства украинского, немецкого, польского, венгерского, болгарского, бельгийского, французского, румынского, датского, испанского, итальянского и австрийского производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запретили продажу антитромботического препарата "ТРОМБО ААС", который используется при нарушениях нормы сворачиваемости крови. Такое решение было принято из-за его несоответствия требованиям украинского законодательства.

Место
Украина
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Сахнов Вячеслав
Сахнов Вячеслав
Идиотизм крепчает ! Хотя бы сюда политику не примешивайте !
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Подорожник,святая вода и сигаретный пепел во всех аптеках окраины!
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
Доброго дня. При дaвление выше 140/90 - cрочно чиститe сосуды! Лучший способ прочиcтить соcyды без врачей http://dom.forumsua.com
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