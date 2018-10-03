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В Украине запретили два важнейших лекарства

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В Украине запретили два популярных препарата - "Клопидогрель"и "Озурдекс".

Решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. "Клопидогрель" является препаратом для разжижения крови и средством для лечения отеков и воспалений глаз, говорится в сообщении пресс-службы.

Так ведомство запретило таблетки "Клопидогрель" серии 20517, производитель – ООО "Опытный завод "ГНЦЛС" Украина, регистрационное удостоверение - UA/3924/01/01, которые необходимо применять при смертельном заболевании – атеротромбозе.

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Также "Клопидогрель" назначают в первую очередь тем, кто перенес инфаркт и инсульт, людям с острым коронарным синдромом, то есть – тем, кто входит в основную группу риска.

Под постоянный запрет попал имплантат "Озурдекс" всех серий производства Аллерган Фармасьюткалз Ирландия. Регистрационное удостоверение – UA/12292/01/01. "Озурдекс" рекомендуют для лечения макулярного отека. Он помогает при воспалении сегмента глаза, нарушении зрения вследствие отека.

Запрет на препарат установили из-за выявления силиконовой доли в игле аппликатора.

В Украине запретили два важнейших лекарства
В Украине запретили два важнейших лекарства
В Украине запретили два важнейших лекарства
В Украине запретили два важнейших лекарства

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный препарат внезапно признали бесполезным.

Место
Украина
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