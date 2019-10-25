В Украине зафиксировали новую вспышку гепатита: пострадали школьники

В общеобразовательной школе №7 города Чернигова зафиксировано 13 случаев заболевания вирусным гепатитом.
Как сообщил телеканал UA: Чернигов, у пятерых детей и у посудомойки обнаружили гепатит типа А. У еще восьмерых детей тип вируса устанавливается.
По информации заместителя главного врача областной детской больницы Людмилы Кривец, учеников госпитализировали в инфекционное отделение медицинского учреждения.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети заявили о вспышке гепатита А в одной из школ Днепра.
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