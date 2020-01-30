"Переливают как попало": в Украине забили тревогу из-за зараженной донорской крови

В Украине до сих пор существует высокий риск заражения пациентов при переливании крови из-за слабого развития донорства.

Об этом заявила президент международной общественной организации "Ассоциация бескорыстного донорства крови "ПоКроВа" Лариса Вахненко, передают "Украинские новости".

"Под программы крови были выделены невероятные деньги. В 2012 году Агентство США по международному развитию (USAID) по программе укрепления Национальной службы крови, мониторинга ситуации с безопасностью, улучшения функционирования референс-лаборатории выделило $22 млн. Где эти деньги? Донорство так и не развито, вопрос безопасности крови не решен", – выразила она обеспокоенность.

Донор крови "КиевВласть"

По словам Вахненко, в украинской государственной сфере здравоохранения нет никакого порядка, а статистика не ведется.

"Мы не знаем, сколько у нас людей в Украине вообще, не знаем потребности лечебных учреждений – сколько нужно доноров и сколько их потенциально в каждом городе. Министерство здравоохранения не ведет статистику. Нет гарантий обеспечения населения необходимыми препаратами. Кровь переливают кто и как попало. У нас Служба крови – как корабль без капитана и мотора, просто болтается на воде посреди океана, совершенно неуправляемый. Вот такая сейчас Служба крови", – отметила эксперт.

Вахненко также акцентировала внимание на большом количестве осложнений у пациентов, которые появляются в результате переливаний крови.

"Мы уже более 20 лет воюем с Минздравом для того, чтобы у нас наконец было генетическое тестирование крови на европейском уровне. Но воз и ныне там. Я работала в институте, где делается трансплантация органов. Представьте себе: делается трансплантация печени человеку, который переболел гепатитом, и мы ему вливаем кровь с гепатитом. Были и такие случаи. Но никто не фиксирует", – подчеркнула Вахненко.

В свою очередь, председатель правления Всеукраинского общества гемофилии Александр Шмило добавил, что в Украине 98% больных гемофилией были заражены гепатитом С при переливании крови и препаратов в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. По его словам, государство пытается замалчивать это, чтобы не спровоцировать скандал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине января в Киевском центре крови заявили, что у них практически закончились запасы крови по всем группам. В этой связи предприятие призвало жителей столицы приходить, чтобы стать донорами.

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