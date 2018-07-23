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В Украине ввели новые правила оформления больничных: что изменится

1.6тЧитать новость на украинском

В Украине с 1 октября 2018 года будет действовать новая форма заявления-расчета для предоставления материального обеспечения застрахованным лицам и отдельных выплат пострадавшим на производстве для оплаты больничных.

Как информирует пресс-служба Фонда социального страхования Украины, соответствующее постановление было утверждено на заседании 19 июля.

Документ будет оформлять и подавать в рабочий орган исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины или его отделения страхователь (работодатель).

“В частности, согласно принятому Порядку, оформленное заявление-расчет может быть передано работодателем и принято Фондом в электронном виде с применением электронной цифровой подписи”, — отмечается в сообщении.

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"Кроме того, порядок позволит предотвратить возможные ошибки при определении размера помощи и страховых выплат. С этой целью рабочие органы исполнительной дирекции Фонда будут осуществлять предварительный контроль правильности начисления выплат и в случае обнаружения ошибок предоставлять рекомендации страхователю по их устранению еще до финансирования выплат", - рассказали в Фонде.

Это позволит избежать штрафов, которые сейчас могут накладываться на работодателя в случае обнаружения неправомерного использования средств Фонда социального страхования Украины во время проверок по факту уже профинансированных заявлений-расчетов.

Также 1 октября 2018 года вступает в силу система информирования работодателем об осуществленных выплатах застрахованным лицам, имеющим целью уменьшить риск возможных задержек при компенсации застрахованным лицам утраченного заработка за период болезни (оплата по больничным листам), выплате пособия по беременности и родам, при осуществлении страховых выплат пострадавшим на производстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине изменили порядок оформления декларации с врачами.

Место
Украина
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Украинцы будут подыхать на работе, а так всё только к лучшему. Супрун развеет очередной миф.
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