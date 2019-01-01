В Украине вступил в силу закон о посмертном донорстве: что нужно знать

Во вторник, 1 января, в Украине вступил в силу закон о посмертном донорстве № 2427-VIII, согласно которому человек может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него.

Данные о согласии могут занести в паспорт или удостоверение водителя и обязательно в Единую государственную информационную систему трансплантации, передает "112 Украина".

Также можно выбрать "доверенное лицо", которое сообщит ответ после смерти потенциального донора. В ином случае разрешение будет спрашиваться у родственников. Если человек при жизни выступил против или же не позволили его родственники, то его органы использовать не будут.

Кроме того, запрещается использование анатомических материалов, если не у кого спросить разрешения; если против суд, правоохранители или судмедэксперт. Не могут быть донорами посмертно ветераны АТО и ООС; дети-сироты; признанные недееспособными; а также те, личность которых не установлена.

Отмечается, что в Украине должны были создать до 1 октября 2018 года единую государственную информационную систему трансплантации, но этого не произошло. Поэтому на данный момент невозможно внести в нее информацию и пользоваться ею при определении необходимого в конкретном случае донора.

Учитывая этот факт, народные депутаты собирались отсрочить вступление в силу закона до 1 января 2020 года, однако времени для его рассмотрения не хватило и с 1 января 2019 года утратил силу закон "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку", который действовал до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно выяснилось, что пересадка органов в Украине оказалась под угрозой, так как медики отказываются оперировать в связи с вероятной уголовной ответственностью.