В Украине стартуют новые правила медобслуживания: что нужно знать каждому

В Украине 2 апреля стартует национальная кампания "Врач для каждой семьи", во время которой каждый гражданин получит возможность выбрать врача первичного звена и заключить с ним декларацию про обслуживание.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, передает "Укринформ".

"Это значит подписать декларацию о выборе с семейными врачами, участковыми терапевтами и педиатрами. Это фактически форма заявления о том, что мы выбрали того или иного врача. С помощью этой декларации мы сообщаем, что выбрали именно такого врача и именно такое медучреждение. Информация о нашем выборе попадает в электронную систему здравоохранения и в июле средства налогоплательщиков пойдут конкретно за нас, именно в это заведение, именно к тому врачу, кому вы доверили свое здоровье. Это и есть принцип деньги за пациентом", - сказал он.

Что нужно для заключения декларации:

1. Выбрать по собственным критериям медучреждение и врача.

2. Убедиться, что медицинское учреждение подключено к электронной системе здравоохранения. У такого заведения на видном месте должна быть специальная отметка "Здесь можно выбрать своего врача".

3. С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Если нужно подписать декларацию за ребенка до 14 лет, необходимо также свидетельство о рождении. Декларацию за ребенка подписывает один из родителей.

4. Обратиться в регистратуру и сообщить о намерении заключить декларацию. Или во время приема сообщить об этом врачу.

5. Уполномоченный работник медучреждения введет данные пациента в электронную систему. На мобильный телефон должно поступить смс-сообщение с кодом, который нужно сообщить работнику медучреждения.

6. Из электронной системы работник медучреждения должен распечатать декларацию. Необходимо проверить данные и подписать декларацию в двух экземплярах, один из которых забирает пациент, второй остается в медицинском учреждении.

7. Работник медучреждения подтверждает декларацию электронной подписью и отправляет в электронную систему.

Заместитель министра также сообщил, что со временем будет предоставлена возможность пациентам непосредственно заключать декларации с врачом через систему e-health, но для этого нужна будет цифровая подпись.

Он также отметил, что конечного срока заключения деклараций о предоставлении первичной медицинской помощи нет. Это можно сделать, начиная со 2 апреля в любое удобное для гражданина время.

Как сообщал "Обозреватель", с 1 апреля терапевты, педиатры и семейные врачи будут принимать пациентов только после подписания меморандума. Для этих целей создали специальную организацию — Национальную службу здоровья с бюджетом в 8,2 млрд грн.

Ранее в Верховной Раде заявили, что необходимо изменить порядок распределения средств для лечения тяжелобольных в Украине, чтобы уменьшить количество смертей.