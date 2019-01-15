В Украине рентген, УЗИ и часть анализов станут бесплатными: что известно

В Украине в этом году вводится программа, которая предусматривает бесплатные медицинские процедуры.

Программу "Бесплатная диагностика" Кабинет министров вводит с 1 июля 2019 года, сообщил в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

"Программа "Бесплатная диагностика" включает 54 вида обследований. Среди них 20 анализов, шесть часов УЗД, четыре вида биопсии, мамография, пять часов рентгеновского снимка, операция одного дня и прочее", – рассказал чиновник.

Гройсман подчеркнул, что все анализы и обследования пациент может получить абсолютно бесплатно, если на них его направил личный врач. Всего на данную программу в госбюджете на 2019 год заложено 2 млрд грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине с 1 января этого года украинцы могут возвращать в аптеки некачественные лекарства. После проверки целостности препарата фармацевтом, аптека обязана вернуть полную стоимость товара.

Однако, что вернуть лекарство обратно оно должно быть признанно некачественным Гослекслужбой. Также для возврата нужно иметь товарный чек.

Кроме того, народные депутаты хотят разрешить продажу крови украинцев за границу. В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который прописывает несколько причин для вывоза крови в другие страны.

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