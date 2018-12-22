В Украине прекратят пересадку органов? Появились противоречивые данные об операциях

В Украине с 1 января 2019 года могут прекратиться все операции по трансплантации органов, так как не заработала Единая государственная информационная система трансплантации.

По последним прогнозам, ее смогут запустить не ранее марта. До этого времени подобные манипуляции станут подсудным делом, так как вступает в силу новый закон, пояснила журналист и общественный деятель, волонтер Ирина Заславец.

"Законопроект, который должен отсрочить вступление в действие нового закона о трансплантации на год, был зарегистрирован в ВР. Этот год времени был очень нужен министерству, чтобы успеть подготовиться к переходу. Однако, со вторника его рассмотрение перенесли на четверг, а в четверг так дело к нему и не дошло", — пояснила она на своей странице в Facebook.

Трансплантация в Украине Украинформ

При этом представители Минздрава утверждают, по ее словам, что операции не прекратятся.

"Хотя и объяснить, на каком основании их будут проводить, не могут. Пока не понимают, как быть дальше, и врачи. Ведь с 1 января им грозит уголовная ответственность. А директор Института Шалимова уже заявил, что операции, которые расписаны на несколько месяцев вперед, делать не будут", — сообщила Заславец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины от "Самопомочі", заместитель главы в Комитете ВРУ по вопросам охраны здоровья Ирина Сысоенко подтвердила, что в следующем 2019 году операций по трансплантации органов в Украине не будет.