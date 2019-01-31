В Украине предложили узаконить марихуану: что это значит

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун выступила за легализацию марихуаны в медицинских целях.
О пользе каннабиса она написала в Facebook, призвав поддержать соответствующую петицию на сайте Верховной Рады. По словам чиновницы, доступ к марихуане по назначению врача – важная часть права каждого на медицинскую помощь.
"Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно, с определенными оговорками, нормальная мировая практика", – отметила Супрун.
Медицинский каннабис
facenews.ua
Она также подчеркнула, что медицинский каннабис существенно отличается от "травы из черного рынка", ведь почти не имеет психотропного действия, обезболивает, расслабляет и тормозит болевые ощущения за счет содержания каннабидиола.
По словам и. о. министра, марихуана используется в лечении множества заболеваний, таких как:
- рак;
- болезнь Альцгеймера;
- хроническая боль;
- синдром раздраженного кишечника;
- множественный склероз;
- эпилепсия;
- тошнота и рвота после химиотерапии;
- ВИЧ и депрессии.
Хроническая боль
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При этом, Супрун отметила, что возможны и побочные действия в виде головокружения, нарушения памяти, безразличия. Однако, заверила она, при правильном медицинском подходе, неприятных моментов можно избежать.
"Врач должен взвешивать риски и выписывать такие препараты только по необходимости", – подчеркнула чиновница.
Ульяна Супрун
nv.ua
В качестве аргумента она привела также зарубежные страны, где каннабис является частью лечения. Так, в Израиле, Румынии, Македонии и Пуэрто-Рико каннабис запрещен, однако разрешен в случаях неизлечимых болезней. Частичная легализация наблюдается также в США и Европе.
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