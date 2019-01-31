В Украине предложили узаконить марихуану: что это значит

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун выступила за легализацию марихуаны в медицинских целях.

О пользе каннабиса она написала в Facebook, призвав поддержать соответствующую петицию на сайте Верховной Рады. По словам чиновницы, доступ к марихуане по назначению врача – важная часть права каждого на медицинскую помощь.

"Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно, с определенными оговорками, нормальная мировая практика", – отметила Супрун.

Медицинский каннабис facenews.ua

Она также подчеркнула, что медицинский каннабис существенно отличается от "травы из черного рынка", ведь почти не имеет психотропного действия, обезболивает, расслабляет и тормозит болевые ощущения за счет содержания каннабидиола.

По словам и. о. министра, марихуана используется в лечении множества заболеваний, таких как:

- рак;

- болезнь Альцгеймера;

- хроническая боль;

- синдром раздраженного кишечника;

- множественный склероз;

- эпилепсия;

- тошнота и рвота после химиотерапии;

- ВИЧ и депрессии.

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При этом, Супрун отметила, что возможны и побочные действия в виде головокружения, нарушения памяти, безразличия. Однако, заверила она, при правильном медицинском подходе, неприятных моментов можно избежать.

"Врач должен взвешивать риски и выписывать такие препараты только по необходимости", – подчеркнула чиновница.

Ульяна Супрун nv.ua

В качестве аргумента она привела также зарубежные страны, где каннабис является частью лечения. Так, в Израиле, Румынии, Македонии и Пуэрто-Рико каннабис запрещен, однако разрешен в случаях неизлечимых болезней. Частичная легализация наблюдается также в США и Европе.

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