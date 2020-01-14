Украинцев косит смертельный штамм гриппа: среди погибших беременная и молодые люди

В Украину пришел смертельный грипп. Пять человек с начала нового года уже скончались от этого вируса. Причем среди них одна беременная женщина. Врачам удалось спасти ее ребенка.

Медики предупреждают – к нам уже пришла эпидемия гриппа. Развитие болезни может быть молниеносным, поэтому нужно сразу же обращаться к врачам.

Подробнее, как уберечь себя от болезни читайте в материале OBOZREVATEL.

Появились первые смерти от гриппа

По данным Центра общественного здоровья Украины от осложнений после гриппа умерли три человека в Житомирской области, один в Тернополе и один в Запорожье. Правда, это лишь подтвержденные случаи гриппа.

В Украине с начала года от гриппа умерли пять человек

Например, в Тернополе говорят, что у них сейчас пять человек в реанимации, а трое уже умерли. Правда, определить вирус можно только в первые дни болезни. Поскольку пациенты обращаются в больницу уже на четвертые-пятые сутки, когда болезнь дала осложнения, а они пытались ее лечить самостоятельно, то выявить вирус гриппа уже невозможно.

Все больницы Тернополя переполнены больными с воспалением легких. Только в городской больнице до полусотни людей с вирусной пневмонией. Врачи говорят, что пневмония развивается стремительно, буквально на четвертый-пятый день. И легкие пациентов буквально "сгорают".

Сами больные описывают развитие болезни так: у них резко появился кашель, поднялась высокая температура, которая не сбивалась. Затем появляется отдышка, кашель очень сухой, порой с кровяными выделениями.

Первые симптомы: высокая температура и кашель

В аптеках и поликлиниках больных становится больше

Семейные врачи столицы также отмечают, что пациентов становится больше.

"Начало болеть очень много детей. Сегодня один за одним шли мамы с детьми. У всех температуры, кашель. Грипп это или ОРВИ можно сказать только по анализам, но по моим ощущениям грипп уже к нам пришел", – сказала врач детской больницы в Шевченковском районе.

В аптеке фармацевты так же отмечают, что покупателей стало много. "Я бы сказала, что за последние пару дней на 15-20% больше людей. В основном просят противовоспалительные, лекарства от кашля и от температуры", – рассказала фармацевт аптеки на бульваре Шевченко в столице. Пока в аптеках лекарств достаточно, есть маски и тесты на грипп.

В аптеках и больницах пациентов стало больше

Завотделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Алла Мироненко говорит, что это пришел грипп H1N1. Раньше его называли свиной, но сейчас он уже называется пандемический. Несколько лет назад свиной грипп унес несколько сотен жизней.

"Болезнь развивается очень стремительно. В зоне риска люди среднего возраста. Также те, кто имеет хронические заболевания и беременные", – подчеркивает Мироненко.

Инфекционисты уверены, эпидемия в Украину уже пришла, причем очень серьезная. Ее как раз прогнозировали на январь и февраль, когда школьники вернутся с каникул.

"Главное, как только поднялась температура, сразу же обращаться к врачу. Уже он должен решить, сможете вы лечиться дома или вас нужно госпитализировать. Самолечение может затянуть болезнь и привести к печальным последствиям", – говорит Мироненко.

Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу

Врачи советуют в случае, если вы заболели, оставаться дома. "Не надо идти на работу, ехать в транспорте, распространяя вирус. Не следует водить ребенка в сад или школу", - говорит инфекционист из Харькова Олег Назаренко.

При первых симптомах обращайтесь к врачу

Он советует для профилактики принимать витамины, использовать народные средства – лимон, чеснок. Увлажнять дома воздух. Также можно приобрести в аптеке солевой спрей и почаще брызгать его в нос.

Но если вы уже заболели, то обязательно обратитесь к врачу, имейте под рукой противовирусный препарат, который нужно принимать в первые же часы болезни. Также сейчас следует отказаться от массовых мероприятий, избегать людных мест.

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