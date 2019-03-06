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/Новости здоровья

В Украине популярные презервативы оказались вне закона

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В Украине были обнаружены несколько опасных партий бракованных презервативов Durex RealFeel, которые должны были уничтожить.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"Представитель производителя презервативов Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Великобритания с целью контроля своей продукции приобрел изделие своего бренда в интернете под номерами партий, которые ранее были не допущены в оборот и считались уничтоженными", – сказано в сообщении.

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В Украине популярные презервативы оказались вне закона

ura.ru

Речь идет о "Презервативах латексных с силиконовой смазкой Durex RealFeel (натуральные ощущения), 3 шт. и 12 шт." партии №: 1000433147, 1000494067, 1000474803.

Отмечается, что указанные партии не соответствуют требованиям технических регламентов к медицинским изделиям, из-за чего не получили разрешения на продажу, однако все же появились незаконным образом на рынке Украины.

С целью защиты потребителей компания-представитель производителя обратилась к правоохранительным органам Украины. Со своей стороны, Гослекслужба принимает все необходимые меры согласно действующему законодательству.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разрешили возвращать бракованные лекарства в аптеках.

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Место
Украина
Тег
лекарства
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Так майданутые это последсвие дырявого гандона😱🐷. 🤣🤣🤣
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