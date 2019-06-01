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/Новости здоровья

В Украине подделывали самое популярное лекарство от рака: что известно

2.3тЧитать материал на украинском

В Украине поймали мошенников, которые занимались фальсификацией лекарств для онкобольных.

В ходе обысков у них изъяли поддельные медикаменты на миллионы гривен, сообщает пресс-служба ГПУ. Речь идет о онкопрепарате Keytruda (производитель США и Австрия), который является инновационном методом лечения 15 видов рака.

Злоумышленники наладили кустарное производство и последующую реализацию на территории Украины и за ее пределами. Были также привлечены и иностранцы.

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В Украине подделывали самое популярное лекарство от рака: что известно

Пресс-служба ГПУ

"После документирования факта незаконной реализации 6 флаконов фальсифицированного лекарственного средства Keytruda на сумму 7 тыс. долларов трое человек были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", – сказано в сообщении.

Первоочередные следственные действия, по результатам которых лицам будет сообщено о подозрении, и проведение обысков продолжаются.

В Украине подделывали самое популярное лекарство от рака: что известно

Пресс-служба ГПУ

В Украине подделывали самое популярное лекарство от рака: что известно

Пресс-служба ГПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском Днепре около 70 онкобольных лечат по технологии нобелевских лауреатов Джеймса Эллисона и Тасуку Хондзе. Речь идет об иммунотерапии.

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Тема
Борьба с онкологией
Место
Украина
Теги
лечение ракаГПУ
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