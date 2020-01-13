Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Грипп и простуда

В Украине от осложнений гриппа умерла беременная женщина

1.3т
Читать материал на украинском

В Украине официально подтвердили смерть 31-летней беременной женщины в результате осложнений гриппа.

Об этом на странице в Facebook сообщает Центр общественного здоровья. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, украинка умерла еще 3 января.

"Женщина заболела 24 декабря, а 31-го в связи с отслоением плаценты ей провели кесарево сечение. По результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А (не субтипированный). Больная имела сопутствующее состояние – хроническое заболевание гепатитом С", – говорится в посте.

Новости
В Украину пришел смертельный грипп, есть жертвы: как спастись от болезни

В Украине 31-летняя беременная умерла от осложнений гриппа

В Украине 31-летняя беременная умерла от осложнений гриппа

5.ua

К счастью, ее младенец выжил и 13 января из отделения реанимации его перевели в отделение для недоношенных детей.

По данным медиков, с начала эпидсезона, то есть с октября 2019 года, в Украине зафиксировано уже три летальных случая в результате гриппа.

"Напоминаем: грипп имеет симптомы, подобные признаков ОРВИ, но гораздо опаснее. При первых симптомах обязательно обращайтесь к семейному врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья", – предостерегли в Центре общественного здоровья.

Симптомы гриппа:

  • внезапное начало болезни;

  • головная боль;

  • ломота в мышцах и суставах;

  • боль в горле;

  • повышение температуры тела до 38°С и более;

  • кашель,

  • в отдельных случаях – рвота и понос.

Как можно заразиться вирусом гриппа:

  • передается воздушно-капельным путем;

  • в результате тесного контакта (пребывание на расстоянии около 2 м).

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря 2019 года от осложнений, вызванных гриппом, в Украине умер мужчина. Его скосил вирус гриппа типа А.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "грипп" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
грипп Здоровье
Место
Украина
Теги
беременность болезнь смерть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости