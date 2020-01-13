В Украине от осложнений гриппа умерла беременная женщина

В Украине официально подтвердили смерть 31-летней беременной женщины в результате осложнений гриппа.

Об этом на странице в Facebook сообщает Центр общественного здоровья. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, украинка умерла еще 3 января.

"Женщина заболела 24 декабря, а 31-го в связи с отслоением плаценты ей провели кесарево сечение. По результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А (не субтипированный). Больная имела сопутствующее состояние – хроническое заболевание гепатитом С", – говорится в посте.

В Украине 31-летняя беременная умерла от осложнений гриппа 5.ua

К счастью, ее младенец выжил и 13 января из отделения реанимации его перевели в отделение для недоношенных детей.

По данным медиков, с начала эпидсезона, то есть с октября 2019 года, в Украине зафиксировано уже три летальных случая в результате гриппа.

"Напоминаем: грипп имеет симптомы, подобные признаков ОРВИ, но гораздо опаснее. При первых симптомах обязательно обращайтесь к семейному врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья", – предостерегли в Центре общественного здоровья.

Симптомы гриппа:

внезапное начало болезни;

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

боль в горле;

повышение температуры тела до 38°С и более;

кашель,

в отдельных случаях – рвота и понос.

Как можно заразиться вирусом гриппа:

передается воздушно-капельным путем;

в результате тесного контакта (пребывание на расстоянии около 2 м).

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря 2019 года от осложнений, вызванных гриппом, в Украине умер мужчина. Его скосил вирус гриппа типа А.

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