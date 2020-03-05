Замедляет "размножение": в Украине назвали лекарство против коронавируса

Препарат протефлазид способен блокировать важный фермент коронавируса, замедляя его "размножение".

Об этом в Facebook рассказал украинский ученый, бывший руководитель украинского Центра гриппа Александр Гриневич.

По его словам, вирусологи провели исследования, которые дали надежду на возможность эффективного противостояния эпидемии.

"Использовав компьютерную модель коронавируса-2019-nCoV, созданную китайскими специалистами, мои коллеги, используя метод докинга, показали, что действующее вещество протефлазид блокирует важный фермент коронавируса, что может тормозить размножение вируса", – сообщил он, добавив, что исследование продолжается.

Как писал OBOZREVATEL, 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.

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