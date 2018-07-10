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В Украине решили бесплатно прививать от кори: появилось уточнение

2.3тЧитать новость на украинском

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объявила о начале бесплатной вакцинации от кори взрослых в Украине.

"Обратите внимание, особенно, если вы или ваши знакомые работают в сферах здравоохранения, образования, вовлечены в Операцию Объединенных сил или являются студентами", - написала она на своей страничке в Facebook.

По ее словам, в группе риска также - представители ключевых министерств, полицейские и Нацгвардия.

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"Постепенно мы охватываем прививками против кори все больше детей, однако из-за недостаточного уровня вакцинации в предыдущие годы, многие взрослые люди так же уязвимы к болезни. В течение 2018 г. украинцы, которые есть в группах риска, и в их коллективе кто-то заболел корью, могут вакцинироваться бесплатно. Надеемся, за это время нам удастся преодолеть вспышки кори в Украине и создать защитный щит от болезни", - объяснила Супрун, ссылаясь на приказ Министерства здравоохранения Украины.

Всем, кто зафиксировал в коллективе вспышку кори, Супрун посоветовала срочно обращаться к семейному врачу или терапевту.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ульяна Супрун раскритиковала наличие бахил в больницах и клиниках, а также объяснила, почему они нужны только в операционных.

Читайте все новости по теме "Медицинские нововведения в Украине" на Обозревателе.

Тема
Медицинские нововведения в Украине
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Объекты
болезньпрививка
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Вакцины на всех не хватит, на подходе исчо холера, сало уронили, хероям в срало
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Но есть нюанс: ширяют хохлов просроченой вакциной. А вообще, одевайте бахилы на голову, под кастрюлю -- никакая болячка не возьмет.
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