"Бактериологическое оружие!" Украину заполонили опасные ягоды и фрукты

Украину снова заполонили нитратные арбузы и дыни. Врачи говорят, что случаев обращения пациентов с отравлением довольно много.

В некоторых областях контролирующие службы изымают ядовитые бахчевые тоннами. Но украинцы продолжают травиться, причем не только арбузами и дынями. В магазинах и на рынках продаются и напичканные нитратами цитрусовые, экзотические фрукты. А вызвать неприятные симптомы могут даже сливы или абрикосы. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Поели арбуз и отравились

Украинцы часто жалуются на отравление сезонными фруктами.

"Буквально 1 августа на рынке купили половину арбуза. Все поели, вроде нормально. Но через некоторое время муж пожаловался, что у него стало отекать небо, а потом и горло. Принял противоаллергическую таблетку, все прошло. Такое впервые вижу", – рассказала OBOZREVATEL киевлянка Мария Хоменко.

На рынках торгуют арбузами

Жалуются киевляне и на арбузы на рынке Оболони. Тоже купили половинку ягоды и получили сильное отравление.

"Купили целый арбуз в супермаркете на площади Победы в Киеве. Отравился ребенок и муж. У сына высокая температура, рвота. Второй день их отпаиваю. Вроде не надрезанный арбуз, целый, и все-таки в крупном магазине продают, должны же как-то следить за этим", – возмущается в беседе с нами Виктория Самойленко.

На прошлой неделе отравились арбузом и родители Ксении Собченко из Днепра.

"Они купили его на рынке недалеко от дома. И ночью обоим стало плохо. Поднялась температура, мне пришлось ехать к ним и помогать, потому что у мамы два дня была жуткая слабость, видимо, интоксикация организма", – рассказывает Ксения.

С августа стартует сезон арбузов

Также вся семья отравилась и в Мариуполе.

"Покупали на рынке арбуз недели две назад, и все сильно отравились. Теперь больше ни дынь, ни арбузов покупать не будем, даже в сентябре", – отметила Надежда.

Изымают тоннами

Контролирующие органы и в этом году находят ядовитые арбузы и дыни, которые приходится изымать. Так, в Житомирской области в июле не допустили на рынки более тысячи килограмм фруктов и ягод из-за превышения содержания нитратов. Из них 45 кг арбузов, 897 кг дынь.

Из-за нитратов в июле не попали в продажу 600 кг арбузов и дынь в Черновицкой области. Как отмечают в Главном управлении Госпотребслужбы, максимальный показатель нитратов в арбузах в июле на рынках Буковины составлял 100-200 мг/кг при норме 60 мг/кг. А в дыне почти 1000 мг/кг, при норме всего 90 мг/кг. В основном поставки такой опасной продукции осуществлялись из Херсонской области.

Арбузы

Пострадавших много

Врач-инфекционист Дмитрий Дударь говорит, что в этом году, по его наблюдениям, пациентов с отравлениями бахчевыми не меньше, чем в прошлом году.

"Сезон арбузов только-только начался. Но пациенты с отравлениями есть, и их не меньше, чем в предыдущие годы. Причем больные говорят, что покупали арбузы в разных местах – и на рынках, и в магазинах. Есть те, кто покупал надрезанные арбузы или разрезанные пополам. А такой арбуз на жаре – это бактериологическое оружие. Там очень быстро развиваются микроорганизмы. И даже если в таком арбузе нитраты в норме, то отравиться все равно можно", – пояснил OBOZREVATEL врач.

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Травят и китайскими фруктами

Начальник Главного управления Госпотребслужбы Киева Олег Рубан говорит, что в столице арбузы и дыни из-за превышения нитратов и нитритов в этом году не изымали.

"Мы проводим проверку в официальных местах продаж – это магазины и официальные рынки. Все остальные места являются стихийными. Даже арбузные развалы, которые организовывают каждый год местные власти, мы их не проверяем. Но в любом таком месте следует спрашивать документ, который называется справка ветеринарно-санитарной экспертизы. Если она есть, то все нормально", – отметил в беседе с нами Рубан.

Бахчевые проверяют только в официальных местах продаж ЖЖ

Но травятся не только арбузами и дынями. Например, в декабре прошлого года во Львове обнаружили партию помело, в которых было ядовитое вещество изокарбофос. Их завезли к нам из Китая. Такая же история была и чуть раньше в Киеве. Жители Днепровского района столицы начали жаловаться на отравления, Госпотребслужба выехала на местную плодовоовощную базу и обнаружила там нитратные помело.

Дело в том, что в Китае до сих пор разрешено обрабатывать фрукты вредными веществами, которые запрещены в Украине.

Правда, по словам главы Всеукраинской ассоциации поставщиков супермаркетов Алексея Дорошенко, в Украину пока редко завозят фрукты из Поднебесной. "Хотя я знаю, что китайцы интересуются нашим рынком. Но вероятно, слишком дальняя доставка товаров их останавливает. К тому же, у нас у самих выращивают достаточно овощей и фруктов, поэтому рынок заполнен", – считает Дорошенко.

Травятся фруктами из Китая

Отравиться можно даже абрикосами

По словам врача-гастроэнтеролога из Днепропетровской области Олега Шевченко, отравиться можно не только бахчевыми.

"Такое же сильное отравление могут вызвать и апельсины, мандарины, если в них переизбыток нитратов. Просто арбузы у нас много едят в сезон, поэтому и больше сообщают об отравлениях. Можно отравиться даже сливами, абрикосами. Если, например, туда попадут вредоносные микроорганизмы и начнут там развиваться, выделяя токсины. Или если сад расположен поблизости с заводом или оживленной трассой. Фрукты точно также накапливают в себе тяжелые металлы, токсины. Об отравлениях ранней клубникой, которую удобряют различными нитратами для скорого созревания, я уже даже не говорю", – пояснил OBOZREVATEL Шевченко.

Отравиться можно любыми фруктами

Врачи говорят, что нитратные фрукты могут вызывать серьезные отравления.

"Это рвота, особенно у детей. Она может быть непрекращающейся, даже вода провоцирует ее. В таких случаях детей кладут в стационар. Также появляется диарея, слабость, сонливость, головные и мышечные боли, поднимается давление", – отметил инфекционист Виталий Евтушенко.

Врачи советуют покупать арбузы и дыни только в сезон, с начала августа. Избегать покупок на стихийных рынках, у людей, которые не могут показать документы о качестве их продукции. Не покупать разрезанные арбузы, потому что в жару на поверхности развиваются вредные микроорганизмы.

Первые симптомы отравления clutch

Перед употреблением арбуз и дыню нужно хорошо промыть горячей водой. Чтобы вышли нитраты, их можно даже поместить в воду на пару часов.

Не стоит также есть мякоть близко к кожуре, именно там скапливаются нитраты.

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