В Украине изменится работа скорой помощи: Супрун дала пояснения

В новой системе работы скорой помощи изменится вопрос диспетчеризации - будут введены специальные технологии, а диспетчерам объяснят алгоритмы определения экстренности случая.

О том, как будет реформирована система экстренной помощи в Украине рассказала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передают "Вести".

“На вызов должен ехать автомобиль, который находится ближе всего, а не та машина, которая территориально принадлежит какой-то станции скорой помощи”, - объяснила она.

Чиновница подчеркнула, что ежедневно получает информацию о том, как медики не успели приехать на помощь, и пациент умер.

"Мы хотим изменить систему предоставления экстренной помощи от момента звонка на линию экстренной помощи до момента, когда пациента привезли в больницу”, - заверила она.

Отмечается, что изменится и состав бригад скорой помощи. После реформы работать там будут только парамедики. И этим специалистам Супрун сулит конкурентные зарплаты и качественное оборудование для работы. Реформировать вместе со скорой будут и отделения экстренной помощи, которые начнут работать в режиме 24/7 и будут оборудованы по новой логике устройства помещения.

Чтобы система работала качественно, Супрун обещает плотное взаимодействие с остальными экстренными службами, которые работают в Украине – ГСЧС, полицией, а также учителями и воспитателями детских садов. Для них проведут специальные тренинги.

Одним из важнейших изменений в МОЗ называют установку дифибриляторов и размещение жгутов во всех людных местах. По словам Супрун, эта реформа не будет мгновенной, на ее реализацию необходимо несколько лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун раскрыла правду о медпрепаратах в Украине.