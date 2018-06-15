Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По препаратам
  • По производителям
  • По действующим веществам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По врачам
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео

В Украине изменится работа скорой помощи: Супрун дала пояснения

2.6тЧитать новость на украинском

В новой системе работы скорой помощи изменится вопрос диспетчеризации - будут введены специальные технологии, а диспетчерам объяснят алгоритмы определения экстренности случая.

О том, как будет реформирована система экстренной помощи в Украине рассказала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передают "Вести".

“На вызов должен ехать автомобиль, который находится ближе всего, а не та машина, которая территориально принадлежит какой-то станции скорой помощи”, - объяснила она.

Новости
Вызов врача на дом: нюансы медреформы

Чиновница подчеркнула, что ежедневно получает информацию о том, как медики не успели приехать на помощь, и пациент умер.

"Мы хотим изменить систему предоставления экстренной помощи от момента звонка на линию экстренной помощи до момента, когда пациента привезли в больницу”, - заверила она.

Отмечается, что изменится и состав бригад скорой помощи. После реформы работать там будут только парамедики. И этим специалистам Супрун сулит конкурентные зарплаты и качественное оборудование для работы. Реформировать вместе со скорой будут и отделения экстренной помощи, которые начнут работать в режиме 24/7 и будут оборудованы по новой логике устройства помещения.

Чтобы система работала качественно, Супрун обещает плотное взаимодействие с остальными экстренными службами, которые работают в Украине – ГСЧС, полицией, а также учителями и воспитателями детских садов. Для них проведут специальные тренинги.

Новости
Приезжают на "скорой": в Киеве активизировались опасные преступники

Одним из важнейших изменений в МОЗ называют установку дифибриляторов и размещение жгутов во всех людных местах. По словам Супрун, эта реформа не будет мгновенной, на ее реализацию необходимо несколько лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун раскрыла правду о медпрепаратах в Украине.

Читайте все новости по теме "Медицинская реформа" на Обозревателе.

Темы
Медицинская реформаМедицинские нововведения в Украине
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Объект
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
4
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины