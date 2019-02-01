В Украине дорожают лекарства: что происходит и ждать ли спада цен

Лекарства в Украине продолжают дорожать. Несмотря на слова и. о министра здравоохранения Ульяны Супрун о снижении цен, украинцы все еще ездят за некоторыми медикаментами за границу. Те, у кого нет такой возможности, вынуждены закупаться в отечественных аптеках втридорога.

В чем причина и почему власти не спешат сделать лекарства доступными — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Лекарства существенно дорожают. Украинцы продолжают ездить и покупать медикаменты за границей;

Эксперты считают, что всему виной — монополия фармацевтических производителей;

В ЕС к продаже медикаментов относятся по-другому. Владелец аптеки сам заинтересован в том, чтобы продать качественный товар. В таком случае человек будет ходить к нему регулярно.

В отдельных странах ЕС принято оказывать доврачебную помощь непосредственно в аптеке.

Украинцы покупают лекарства за границей

Не секрет, что украинцам порой дешевле купить лекарства в странах ближнего зарубежья. Разница в цене отдельных препаратов — существенна.

К примеру, один из ходовых препаратов “Магний Б-6” в аптеках соседней Польши стоит на 50-100 гривен дешевле, чем украинского производства. Популярное лекарство для больного желудка — “Линекс Форте” в украинских аптеках стоит примерно 220-270 гривен. При этом польский аналог дешевле, и тянет всего на 18 злотых — 135 гривен.

Аптека

Дешевле закупать лекарства и в соседней Беларуси. Препарат для стабилизации работы сердца и кровеносной системы человека — “Милдранат” в Украине стоит от 240 гривен. Цена аналога в Беларуси — 180 гривен. Средство от эпилепсии “Финлепсин” в Украине — в среднем 400 гривен, в Беларуси — 200 гривен.

Как сообщает Государственная служба статистики, в конце 2018 года в среднем цены на лекарства выросли на 1,5%. Подорожали как украинские, так и импортные медикаменты.

Почему так дорого

Несмотря на ощутимые проблемы, и. о министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что цены на медикаменты за последние годы уменьшились аж на 40%.

“Еще в 2015 году мы передали государственные закупки на международные организации. Это 5 или 6 млрд гривен ежегодно, которые уже не идут через их (так называемой "фармацевтической мафии". — Ред.) карманы. СБУ, Счетная палата и наши расчеты показывают, что на 40% снизились цены через международные организации с 2014 года до 2018-го. Это очень много средств, которые уже не идут через дистрибьюторов и "фарммафию", которая была когда-то в Украине”, — отметила Супрун.

Аптека

По мнению народного депутата от фракции "Самопоміч" Ирины Сысоенко, лекарства в Украине дорожают прежде всего из-за монополизации фармацевтической отрасли. Несколько отечественных компаний владеют сотнями аптек на территории страны.

"А дальнейшее усиление в Украине роли сетевой торговли лекарственными средствами является угрозой для поглощения крупными аптечными сетями более слабых конкурентов. С целью получения прибыли ими принимаются все возможные меры, чтобы реализовать как можно больше лекарств и, конечно, как можно дороже. Имея рычаги влияния на рыночное предложение лекарств, аптечные сети могут ограничивать выбор потребителя теми лекарственными средствами, доходность от реализации которых является наибольшей", — подчеркнула в комментарии OBOZREVATEL нардеп.

Ранее политики уже регистрировали в Верховной Раде проект закона, который может кардинально изменить сферу розничной торговли медицинскими препаратами, сократив общее количество аптек. Правда, до голосования дело пока не дошло.

В целом монополию отдельных производителей ранее уже пытался разрушить Кабинет министров Украины. Сейчас в стране действует реферирование цен, но процесс движения лекарств от производителя до пациента очень затруднен.

“На рецептурные препараты цена в Европе особенно никого не интересует, ведь работает система реимбурсации. В большей степени это проблемы между государством и каким-то фондом, который платит за это лекарство. У нас в Украине проблема персонализирована на пациента. Большую часть стоимости лекарств оплачивает он", — рассказал OBOZREVATEL исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Игнатов.

Оценив проблемы, напрашиваются как минимум два дельных предложения:

Возможно, в этой сфере стоит ввести новые правила и для производителей лекарств. Речь идет о регулярном декларировании цен, чтобы люди понимали, почему, к примеру, "Карвалол" сегодня стоит 5 гривен, а не 3.

Также есть смысл пересмотреть так называемые маркетинговые договора между владельцами аптек и производителями лекарств. Обычно это выглядит так — фармацевт в аптеке предлагает пациенту более дорогое лекарство только потому, что у него есть специальный договор с производителем.

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Как делают в Европе

В ЕС к ценам на медикаменты относятся системно и более продуманно. В одних руках может быть сосредоточено максимум 3-4 аптеки. Владельцем обязательно должен быть фармацевт.

"Деятельность таких аптек ориентирована именно на потребителей. Почему так? Владелец понимает: чем больше эффективных препаратов он продаст людям, тем больше людей снова придет к нему. Поэтому, принимая решение о том, что продавать, фармацевт-владелец ориентируется именно на качество, эффективность и доступность, то есть на результат для потребителя, для пациента", — пояснила Ирина Сысоенко.

В Европе не только стремятся выдавать лекарства по рецептам врачей, но и сами аптеки готовы предоставлять определенные услуги пациентам на месте.

В аптеках Италии вам помогут определить вес, измерят артериальное давление, сделают анализы крови на холестерин, гемоглобин, сахар. Более того, в зависимости от результатов этих анализов фармацевты помогают пациентам записаться на обследование в государственное медицинское учреждение. Во французских аптеках предоставляется около 18 фармацевтических услуг, в том числе первичная доврачебная помощь.

К примеру, в Германии не менее половины всех походов в аптеку санкционируются лечащим врачом, а стоимость лекарств периодически пересматривается. В Испании с 1 января 2019 года были снижены цены на 1200 медикаментов.

Отдельное внимание там уделяют и регистрации. Учитывая объемы европейского рынка, чтобы получить право продавать лекарство, нужно пройти минимальное количество регистраций. В Украине же процедура намного сложнее.

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