Человек, которых инфицирован коронавирусом, может заразить других за 48 часов до появления первых симптомов заболевания.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такой вывод озвучил директор Центра профилактики и контроля заболеваний США Роберт Редфилд в интервью американскому радио NPR.

"У людей выделяется значительное количество бактерий вируса из ротоглотки, по предварительным данным, еще за 48 часов, прежде чем у них проявятся симптомы", – отметил он.

В США раскрыли правду о передаче коронавируса naked-science.ru

По словам Редфилда, это помогает объяснить, почему вирус COVID-19 настолько быстро распространяется. "То есть, среди нас есть бессимптомные больные, которые заражают других в течение 48 часов перед тем, как у них самих проявятся симптомы", – уточнил он.

При этом, чиновник отметил, что COVID-19 "в три раза заразнее гриппа" и имеет способность намного проще передаваться от человека к человеку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Израиле сделали наглядный ролик о механизме передачи коронавируса в обществе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся