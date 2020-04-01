Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости здоровья

В США раскрыли правду о коронавирусе: передается до появления симптомов

3.8т
Читать материал на украинском

Человек, которых инфицирован коронавирусом, может заразить других за 48 часов до появления первых симптомов заболевания.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такой вывод озвучил директор Центра профилактики и контроля заболеваний США Роберт Редфилд в интервью американскому радио NPR.

"У людей выделяется значительное количество бактерий вируса из ротоглотки, по предварительным данным, еще за 48 часов, прежде чем у них проявятся симптомы", – отметил он.

В США раскрыли правду о передаче коронавируса

В США раскрыли правду о передаче коронавируса

naked-science.ru

По словам Редфилда, это помогает объяснить, почему вирус COVID-19 настолько быстро распространяется. "То есть, среди нас есть бессимптомные больные, которые заражают других в течение 48 часов перед тем, как у них самих проявятся симптомы", – уточнил он.

При этом, чиновник отметил, что COVID-19 "в три раза заразнее гриппа" и имеет способность намного проще передаваться от человека к человеку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Израиле сделали наглядный ролик о механизме передачи коронавируса в обществе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
4
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости