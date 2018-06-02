В США отравились почти 200 человек: пятеро погибших

В США отравились салатом-латуком 197 человек, минимум пятеро из них погибли.

По данным Associated Press, массовое отравление случилось в 35 американских штатах.

Отмечается, что 89 человек были госпитализированы. Причиной массового отравления стал салат из штата Аризона, который был заражен кишечной палочкой. Но по словам экспертов, его вегетационный период закончился около шести недель назад.

Сообщения о новых случаях отравления продолжают поступать. Отмечается, что первые случаи заражения были зафиксированы еще в марте, а самые последние – 12 мая. Многие заразились в тот период, когда салат еще продавался в супермаркетах.

Салат-латук

По данным издания, большинство бактерий не являются вредными, но некоторые производят токсины, которые могут вызывать тяжелую болезнь. Симптомы начинают проявляться примерно через три-четыре дня после употребления. Симптомами могут стать кровавая диарея, сильные судороги в желудке и рвота.

Большинство людей восстанавливаются в течение недели, но некоторые болезни могут длиться дольше и быть более серьезными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Иране отравились ядовитыми грибами более 700 человек.