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/ Новости здоровья

Тимур Григоренко

В США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19

8.7т
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В США больные коронавирусом COVID-19 пошли на поправку после применения экспериментального препарата "Ремдесивир".

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Как сообщает CNN, лекарство, созданное для борьбы с лихорадкой Эбола, показало свою эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что зараженные пациенты выздоравливали в течение десяти дней после начала приема лекарства. Исследование с участием 126 людей с COVID-19 прошло в Медицинском центре при Чикагском университете.

Препарат против COVID-19

Препарат против COVID-19

"Лучшая новость в том, что большинство наших пациентов уже выписано, и это здорово. У нас погибло только два пациента. Мы видели, как людей отключали от аппарата ИВЛ через день после начала терапии. Так что в целом наши пациенты справились очень хорошо", – сообщила доктор, специалист по инфекционным заболеваниям Кэтлин Муллан.

Отмечается, что препарат, разработанный компанией Gilead Sciences, был протестирован против лихорадки Эбола с небольшим успехом. Но многочисленные исследования на животных показали, что препарат может как предотвращать, так и лечить коронавирусы, связанные с COVID-19, включая SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный процесс).

Добавим, что в компании сообщили, что "Ремдесивир" пока официально не одобрен для использования. Сейчас проводятся клинические испытания, и только в конце апреля станет ясно помогает ли препарат тяжелобольным коронавирусной инфекцией.

Кроме того, на данный момент в Великобритании начали самое масштабное в мире испытание препаратов для лечения пациентов с COVID-19, пишет The Guardian.

В исследовании под названием "Восстановление" примут участие более пяти тысяч пациентов в 165 больницах по всей стране. Врачи намерены выяснить, степень эффективности тех или иных препаратов.

Для тестирования будут применять противомалярийный препарат гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин. Еще медики задействуют комбинацию двух антиретровирусных препаратов, используемых при лечении ВИЧ – лопинавир-ритонавир.

Еще один препарат, который планируют включить в исследование – иммуномодулятор, используемый при ревматоидном артрите, например, тоцилизумаб.

Кроме того, обсуждают исследование лечения с использованием реконвалесцентной плазмы, получаемой из крови людей, выздоровевших от COVID-19 и выработавших антитела к вирусу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Канаде вирусологи подтвердили эффективность препарата "Ремдесивир" в борьбе против COVID-19.

Также в Израиле заявили, что возможно скоро наладят выпуск полноценной вакцины от COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
США
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
сруские пробовали кормить гов-ном драго, реально увидели улучшения, с его вонью к нему близко не подходят окружающие и он перестал заражать их своим ди-билизмом
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
У ка-к-лов самый лучший антидот лечит так ,что через день выносят вперёд ногами.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Лечит так ,что янок каждый день дохнет всё больше.
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Драго Кувалда, Умирают когда им озвучат цену этого препарата.
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Здоровье

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