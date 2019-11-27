В США начали запрещать вейпы: кого коснулось

Городские власти Нью-Йорка (США) приняла решение запретить использование ароматизированных электронных сигарет.

Об этом сообщило издание Time. Кроме того, горсовет города поддержал запрет всех электронных сигарет и жидких ароматизаторов, кроме табака.

Сторонники запрета заявили, что защищают молодежь, которая в несколько раз увеличила использование электронных сигарет в последние годы.

В США начали запрещать вейпы

Член городского совета Марк Левин заявил, что "нет высших обязательств", чем защита здоровья детей.

Как отмечает издание, сторонники вейп-индустрии высмеивали это решение и бросали поддельные долларовые купюры с балкона палаты горсовета после голосования. Мэр города Де Блазио заявил, что поддерживает запрет и позволит ему вступить в силу.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что в США планируют запретить продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 21-летнего возраста.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По данным ВОЗ, табак убивает половину своих потребителей – это больше 8 миллионов человек в год, причем 1,2 миллиона человек являются пассивными курильщиками.

В настоящее время более 38 миллионов человек курят электронные сигареты. В 2011 году было около 6 миллионов потребителей, в 2021 году эта цифра должна вырасти до 55 миллионов. Вейпинг легче продавать, чем обычные сигареты, потому что он считается менее вредным, чем остальные.

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