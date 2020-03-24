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/ Новости здоровья

В США начали лечить коронавирус токсичным препаратом от малярии

1.2т
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Со вторника, 24 марта, в клиниках Нью-Йорка начали лечить гидроксихлорохином людей, заразившихся коронавирусом.

Об этом заявил Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом Доме, передает ТАСС.

"Рад сообщить, что в Нью-Йорке начнутся клинические испытания существующих лекарств, которые могут быть эффективны против вируса. По моему указанию федеральное правительство поможет приобрести большое количество гидроксихлорохина. Препарат начнет распространяться во вторник, будет доступным утром для многих в Нью-Йорке", - сказал он.

В Нью-Йорке начали использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19

В Нью-Йорке начали использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19

Сейчас в США зафиксировали более 49 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли не менее 622 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о готовности лечить больных гидроксихлорохином заявили во Франции. Однако Всемирная организация здравоохранения считает этот препарат довольно опасным.

Такде директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи заявил, что свидетельства эффективности вышеуказанного сочетания лекарств является лишь эпизодическим. А Управление по контролю за продуктами и лекарствами США не одобрило эти препараты для лечения коронавируса, несмотря на заявления Трампа.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Место
США Нью-Йорк
Теги
лекарства вирус
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