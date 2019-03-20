Смерть малыша от кори на Львовщине: стали известны подробности

В среду, 20 марта, в селе Дмитровичи на Львовщине похоронили мальчика, который скончался от кори.

Его родители отказались делать прививки своим детям. В результате в семье заболела и сама мама, и оба сына. Старшему повезло, его иммунитет справился с болезнью. А вот младший, которому было всего 2 года и 11 месяцев, умер от осложнений. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

На похороны ребенка пришло много людей. Сами селяне говорят, что у них раньше прививки делали не все.

"Молодые родители порой интернет почитают. Там же пишут, что кто-то умер после укола, что прививки плохие. И стали отказываться", – рассказала нам местная жительница.

Прививка

Правда, по словам старосты села Ивана Будзины, еще в прошлом году в селе провели собрание.

"Встреча прошла в нашем учебном комплексе, куда входит и садик, и школа. Пришло много родителей. Рассказывали о том, что прививки делать нужно. После этого многие родители привели детей на вакцинацию. С этим ситуация у нас нормальная", – говорит Будзин.

Он отмечает, вакцин хватает. И за все время корью заболели только три человека.

"У нас в соседнем селе Судовая Вишня открылась лаборатория, где можно сдать кровь на анализ, чтобы проверить свой иммунитет. Это полезно, когда собираешься делать прививки. Я сам прошел такой анализ", - говорит староста.

Корь

Всего же только в этом году в Украине корью заболело 8,5 тысяч украинцев. И больше всего – во Львовской, Ривненской и Винницкой областях. Также 16 марта от осложнений от кори умерла 9 летняя девочка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в одном из роддомов Сум ввели ограничительные меры из-за роженицы, больной корью. Ею оказалась 24-летняя женщина ромской национальности, которая не была привита. Женщину поместили в отдельную палату.

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