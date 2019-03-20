Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Новости здоровья

Смерть малыша от кори на Львовщине: стали известны подробности

430Читать материал на украинском

В среду, 20 марта, в селе Дмитровичи на Львовщине похоронили мальчика, который скончался от кори.

Его родители отказались делать прививки своим детям. В результате в семье заболела и сама мама, и оба сына. Старшему повезло, его иммунитет справился с болезнью. А вот младший, которому было всего 2 года и 11 месяцев, умер от осложнений. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

На похороны ребенка пришло много людей. Сами селяне говорят, что у них раньше прививки делали не все.

"Молодые родители порой интернет почитают. Там же пишут, что кто-то умер после укола, что прививки плохие. И стали отказываться", рассказала нам местная жительница.

Прививка

Прививка

Правда, по словам старосты села Ивана Будзины, еще в прошлом году в селе провели собрание.

"Встреча прошла в нашем учебном комплексе, куда входит и садик, и школа. Пришло много родителей. Рассказывали о том, что прививки делать нужно. После этого многие родители привели детей на вакцинацию. С этим ситуация у нас нормальная", говорит Будзин.

Новости
Риск высок! В роддоме Сум забили тревогу из-за заболевшей корью роженицы

Он отмечает, вакцин хватает. И за все время корью заболели только три человека.

"У нас в соседнем селе Судовая Вишня открылась лаборатория, где можно сдать кровь на анализ, чтобы проверить свой иммунитет. Это полезно, когда собираешься делать прививки. Я сам прошел такой анализ", - говорит староста.

Корь

Корь

Всего же только в этом году в Украине корью заболело 8,5 тысяч украинцев. И больше всего – во Львовской, Ривненской и Винницкой областях. Также 16 марта от осложнений от кори умерла 9 летняя девочка.

Смерть малыша от кори на Львовщине: стали известны подробности

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в одном из роддомов Сум ввели ограничительные меры из-за роженицы, больной корью. Ею оказалась 24-летняя женщина ромской национальности, которая не была привита. Женщину поместили в отдельную палату.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина
Теги
корьДмитровичипрививка от кори
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Каменный век! Идиоты!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины