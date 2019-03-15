В России исчезло жизненно важное лекарство от внезапной смерти: началась паника

В России возник дефицит кардиологического препарата "Амиодарон" в таблетках.

Об этом рассказал заведующий отделением кардиореанимации ​Городской клинической больницы №29 (Москва) Алексей Эрлих. По словам врача, российские пациенты несколько недель не могут купить этот препарат, передает "РБК".

Представитель основного поставщика "Амиодарона" на российский рынок, французской Sanofi, подтвердил, что у компании возникли перебои с поставками в Россию. Следующая поставка будет в апреле 2019 года. Причины перебоев в Sanofi не уточнили.

"Амиодарон" входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Он борется с нарушениями сердечного ритма и способен предотвратить внезапную смерть.

На сервисах по поиску и заказу лекарств в аптеках Москвы "Амиодарона" в таблетках на 15 марта не было.

В соцсетях уже разгорается паника. "Все остатки уже съели", – пишут россияне.

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