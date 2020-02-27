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/ Новости здоровья

В пунктах пропуска на Донбассе будут проверять людей на коронавирус

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На Донбассе пограничники будут усиленно проверять людей на пропускных пунктах вдоль линии разграничения, чтобы не допустить распространения коронавируса COVID-2019.

Как сообщили на странице штаба ООС в Facebook, потенциальных зараженных будут отправлять в медицинские учреждения.

Пограничники будут измерять температуру на КПВВ на Донбассе

Пограничники будут измерять температуру на КПВВ на Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

"Обязательная температурная проверка будет проводиться во всех контрольных пунктах въезда-выезда в районе операции Объединенных сил. Пограничники вместе с медицинскими сотрудниками будут проверять температуру у людей, которые выезжают с временно оккупированной территории", – уточнили в штабе ООС.

По результатам температурного скрининга нездоровых граждан будут направлять в учреждения здравоохранения.

Командование ООС призвало граждан с понимаем отнестись к таким мерам безопасности, а также заверило, что проверка будет быстрой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная пограничная служба Украины усилила меры в пунктах пропуска на государственной границе на фоне распространения коронавируса в странах Европы.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Теги
Государственная пограничная служба Украины ОРДЛО Донбасс
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