На Донбассе пограничники будут усиленно проверять людей на пропускных пунктах вдоль линии разграничения, чтобы не допустить распространения коронавируса COVID-2019.
Как сообщили на странице штаба ООС в Facebook, потенциальных зараженных будут отправлять в медицинские учреждения.
Пограничники будут измерять температуру на КПВВ на Донбассе
facebook.com/pressjfo.news
"Обязательная температурная проверка будет проводиться во всех контрольных пунктах въезда-выезда в районе операции Объединенных сил. Пограничники вместе с медицинскими сотрудниками будут проверять температуру у людей, которые выезжают с временно оккупированной территории", – уточнили в штабе ООС.
По результатам температурного скрининга нездоровых граждан будут направлять в учреждения здравоохранения.
Командование ООС призвало граждан с понимаем отнестись к таким мерам безопасности, а также заверило, что проверка будет быстрой.
Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная пограничная служба Украины усилила меры в пунктах пропуска на государственной границе на фоне распространения коронавируса в странах Европы.
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