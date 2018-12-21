В Польше 11-летняя украинка родила ребенка

В польском Гданьске 11-летняя девочка из Украины родила ребенка.
К врачам в городке Скаршевы Поморского воеводства 18 декабря обратилась мама и ее 11-летняя дочь, которая жаловалась на плохое самочувствие. После ряда обследований оказалось, что дочь беременна. Врачи сразу сообщили об этом в полицию и прокуратуру, пишет Gazeta Wyborcza.
Беременную немедленно госпитализировали в больницу в Гданьске, где она и родила ребенка.
11-летняя украинка родила ребенка
"КП"
Как сообщил прокурор окружной прокуратуры в Гданьске Мариуш Душинский, мать и ее дочь родом из Украины и переехали в Польшу в сентябре.
По предварительной информации, мать на время своей поездки в Польшу оставила дочь на попечении 63-летнего сожителя. Пока неизвестно, из какой области они приехали.
Сейчас по делу ведется следствие, которое должно выяснить на территории какой страны произошло преступление. От этого зависит, кто будет расследовать дело — правоохранительные органы Польши или Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, 12-летняя школьница Татьяна Лучишин из Борислава Львовськой области стала мамой. Она родила здоровую девочку в одном из роддомов Львова.