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/Новости здоровья

В Польше 11-летняя украинка родила ребенка

1.6тЧитать материал на украинском

В польском Гданьске 11-летняя девочка из Украины родила ребенка.

К врачам в городке Скаршевы Поморского воеводства 18 декабря обратилась мама и ее 11-летняя дочь, которая жаловалась на плохое самочувствие. После ряда обследований оказалось, что дочь беременна. Врачи сразу сообщили об этом в полицию и прокуратуру, пишет Gazeta Wyborcza.

Беременную немедленно госпитализировали в больницу в Гданьске, где она и родила ребенка.

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11-летняя украинка родила ребенка

11-летняя украинка родила ребенка

"КП"

Как сообщил прокурор окружной прокуратуры в Гданьске Мариуш Душинский, мать и ее дочь родом из Украины и переехали в Польшу в сентябре.

По предварительной информации, мать на время своей поездки в Польшу оставила дочь на попечении 63-летнего сожителя. Пока неизвестно, из какой области они приехали.

Сейчас по делу ведется следствие, которое должно выяснить на территории какой страны произошло преступление. От этого зависит, кто будет расследовать дело — правоохранительные органы Польши или Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12-летняя школьница Татьяна Лучишин из Борислава Львовськой области стала мамой. Она родила здоровую девочку в одном из роддомов Львова.

Место
Польша
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Файбер Моня
Файбер Моня
Чтобы успешно проявить себя в заробитчанстве, украинки проходят "достойную" школу жизни у себя дома.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Нормально клубничку пособирали
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