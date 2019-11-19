В организме человека найден новый неизвестный вирус

В организме человека нашли новый вирус, который может спровоцировать опасную инфекцию, нарушив баланс в микрофлоре кишечника.

Вирус может сделать бактерии более устойчивыми к антибиотикам, передает Phys.org. Выявлен вирус был во время анализа крови и других биологических жидкостей пациентов.

Ученые отнеси данную разновидность вирусов к категории бактериофагов. Они являются охотниками на бактерии, в том числе на кишечную палочку Escherichia coli.

Ксли E. coli становится слишком много, они сами становятся причиной болезни, особенно часто такое встречается в клиниках. Хотя их умеренное количество не опасно для человека.

С одной стороны, эти вирусы атакуют бактерии, а с другой – они одновременно делают их сильнее, передавая ген устойчивости к антибиотикам. Пока бактериофаги очень мало изучены. В то же время новый вирус оказался очень распространенным. В каждом седьмом случае, проанализировав жидкости 111 человек, нашли такие вирусы.

В организме человека нашли новый вирус CC0 Public Domain

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже зафиксировали два вида опасных вирусов гриппа.

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