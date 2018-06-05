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В Одессе малыш скончался от кори: названа причина заболевания

1.2тЧитать новость на украинском

В Одессе от последствий кори умер 10-месячный малыш.

У него не было прививки от этого заболевания, потому что первая вакцинация происходит через год после рождения, сообщила местная волонтер Екатерина Ножевникова.

"Врачи сделали все возможное. Тяжёлая пневмония, осложнённая корью. Мама (умершего ребенка. ― Ред.) до сих пор выбирается из болезни. Старшие дети тоже переболели и выздоровели. Владик не вытянул, он родился ослабленным и на раннем сроке", ― написала волонтер.

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Напомним, что корь относится к острым вирусным инфекционным болезням. Ей характерен повышенный уровень контагиозности (заразности) ― порядка 100%. То есть любой, кто контактировал с носителем вируса, очень рискует заболеть.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как отличить это опасное заболевание и уберечься от заражения.

Место
УкраинаОдесса
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