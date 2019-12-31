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В мире разбушевалась новая форма пневмонии: более 100 больных

1.1т
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В Китае разбушевалась новая форма пневмонии, неизвестная ранее. Люди с этой болезнью начали поступать в больницы города Ухань в провинции Хубэй.

Как передает "РИА Новости", количество пациентов с непонятным заболеванием превысило сотню. Симптомы у них схожи, но медики не могут сказать, к какому типу относится это заболевание.

В мире разбушевалась новая форма пневмонии: более 100 больных

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"В связи с непрерывным выявлением случаев воспаления легких неизвестного происхождения просим все медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными и немедленно сообщать об этом", – сказано в сообщении городского комитета здравоохранения.

Больных, у которых подозревают новый штамм вируса, изолируют от других пациентов в отдельные боксы, чтобы не допустить распространения заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач пояснил, как отличить обычное ОРВИ от гриппа. Последний, к примеру, наступает внезапно и характеризуется резким повышением температуры.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Китай
Тег
грипп
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