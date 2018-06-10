В мире распространяется страшная эпидемия: Супрун сделала предупреждение

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что по миру распространяется эпидемия массового недоверия науке.

Как написала она на своей странице на Facebook, напуганные страшными мифами и легендами, люди ставят под сомнение доказанные наукой истины.

"Боятся, что вакцины вызывают аутизм, хотя это неправда. Люди готовы вернуть ужасные болезни в реальность 21 века, чем поверить науке и вакцинироваться. Даже то, что науке удалось преодолеть оспу, а вакцины от полиомиелита спасают жизни 400-500 тыс. детей ежегодно, не является убедительным для них", - сказано в сообщении.

По ее словам, доверяя советам в сети, люди продолжают пользоваться гомеопатическими средствами, хотя научно их эффективность до сих пор не доказана.

"Из-за манипуляций, искажения информации и недоверию к научно подтвержденным фактам существует опасность, что мы разучимся различать, что является правдой, а что нет. А это очень опасно для здоровья и жизни всех нас. Есть только один путь не допустить этого - критическое мышление", - написала глава МОЗ.

Супрун призвала украинцев скептически относиться к неподтвержденной медицинской информации и проверять все неизвестные ранее факты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун предупредила родителей о смертельной опасности для их детей.