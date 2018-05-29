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В Минздраве раскрыли статистику детских смертей от прививок

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В 2017 году в Украине были зафиксированы 17 случаев гибели детей после прививок.

Данную информацию озвучил в интервью "РБК-Украина" гендиректор "Центр общественного здоровья Минздрава" Владимир Курпита.

"В прошлом году в Украине были зафиксированы 17 смертей детей после иммунизации. Но никто не слышал о каких-то негативных информационных всплесках в СМИ", – заявил он.

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Он допустил, что последнее связано с тем, что украинский рынок вакцин является "местом для торговых войн между разными компаниями".

"С учетом того, что несколько лет назад на рынок вышли индийские вакцины, информационные вбросы могут быть признаком войны за рынок. Второй момент может быть связан с политикой, поскольку мы живем в стране популизма. Это могут быть какие-то политические "разборки", – добавил Курпита.

Представитель Минздрава также пояснил, что в Украине существует система надзора за каждой реакцией на вакцинацию детей, которая возникает в течение тридцати дней.

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" Часть из них могут быть побочными реакциями после вакцинации, а часть никоим образом не связаны с ней. Решения о том связаны ли вакцинация и негативные события после нее принимает региональная группа, в которую входит педиатр или терапевт, невропатолог, хирург, патологоанатомом или судебный медик. То есть, это достаточно большая группа специалистов, которые оценивают ситуацию. У нее есть время до 15 дней, чтобы предоставить Минздраву информацию", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хотят ввести новые правила вакцинации.

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Темы
Вакцинация в УкраинеВакцинация
Место
Украина
Объект
Министерство здравоохранения
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