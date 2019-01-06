''В микроволновке нельзя'': Комаровский дал мамам неожиданный совет

Подогревать грудное молоко в микроволновой печи не рекомендуется, так как оно таким образом теряет свои полезные вещества.
Об этом заявил известный врач-педиатр Евгений Комаровский. "То есть, если мама сцеживается, а потом холодное молоко надо нагреть, то при нагревании в микроволновой печи в молоке будут создаваться очаги с высокой температурой, и будут разрушаться некоторые полезные вещества", – пояснил он.
При этом врач уточнил, что молоко не станет вредным или опасным, просто его эффективность не будет так высока.
Грудное вскармливание
Мое здоровье
"Но опять-таки, если вы греете молочную смесь – ради Бога, грейте, только потом размешайте. Поэтому если мы греем материнское молоко, то мы греем его на водяной бане или с помощью специальных устройств, где окружает вода", – посоветовал Комаровский.
Единственное, что нельзя, чего не рекомендуется, потому что идет точечный нагрев, то есть возникают очаги с высокой температурой, вокруг которых идет нагревание. Так вот, именно поэтому не рекомендуется греть материнское молоко. То есть, если мама сцеживается, а потом холодное молоко надо нагреть, то при нагревании в микроволновой печи в молоке будут создаваться очаги с высокой температурой, и будут разрушаться некоторые полезные вещества. Оно не станет вредным, или оно не станет опасным, просто его эффективность не будет так высока. Но опять-таки, если вы греете молочную смесь – ради Бога, грейте, только потом размешайте. Поэтому если мы греем материнское молоко, то мы греем его на водяной бане или с помощью специальных устройств, где окружает вода. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #микроволноваяпечь #грудноемолоко
Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский напомнил о важности грудного вскармливания для матери и ребенка, а также привел главные факты о ГВ.