''В микроволновке нельзя'': Комаровский дал мамам неожиданный совет

Подогревать грудное молоко в микроволновой печи не рекомендуется, так как оно таким образом теряет свои полезные вещества.

Об этом заявил известный врач-педиатр Евгений Комаровский. "То есть, если мама сцеживается, а потом холодное молоко надо нагреть, то при нагревании в микроволновой печи в молоке будут создаваться очаги с высокой температурой, и будут разрушаться некоторые полезные вещества", – пояснил он.

При этом врач уточнил, что молоко не станет вредным или опасным, просто его эффективность не будет так высока.

Грудное вскармливание Мое здоровье

"Но опять-таки, если вы греете молочную смесь – ради Бога, грейте, только потом размешайте. Поэтому если мы греем материнское молоко, то мы греем его на водяной бане или с помощью специальных устройств, где окружает вода", – посоветовал Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский напомнил о важности грудного вскармливания для матери и ребенка, а также привел главные факты о ГВ.