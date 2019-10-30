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В Мариуполе студенты массово заболели после встречи с Зеленским

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В Мариуполе госпитализированы 16 студентов с диагнозом "острый гастроэнтерит".

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, все пациенты – студенты Украинской академии лидерства.

"В инфекционное отделение мариупольской больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтерит" госпитализированы 16 студентов Украинской академии лидерства", – сказано в сообщении.

В Мариуполе студенты массово заболели после встречи с Зеленским

В Мариуполе студенты массово заболели после встречи с Зеленским

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В ГСЧС уточнили, что ныне проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщает УНН, накануне, 29 октября эти студенты делали презентацию проектов, в частности, для президента Украины Владимира Зеленского, на форуме в Мариуполе.

Как писал OBOZREVATEL, во вторник, 29 октября, в Мариуполе, куда прибыл на инвестиционный форум президент Украины Владимир Зеленский, устроили массовые акции протеста.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Мариуполь
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