В Киеве на огромной взятке задержали врача института им. Шалимова: его фото

В Киеве 3 октября на взятке в $22 000 задержали заведующего отделения трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии им. Шалимова, который потребовал эти деньги за проведении операции на печени и реабилитации после нее.

Вначале пациент передал ему $2000, но медик заявил, что ему нужно целых $40000, сообщили в полиции Киева на странице в Facebook.

"Доктора медицинских наук задержали в момент получения $22 000 США. Проводятся обыски и допросы свидетелей. В служебном кабинете правоохранители нашли $64 550 и около $9000, а у него дома – более $13 000 и 7300 евро", – уточнили правоохранители.

Задержание медика Facebook Прокуратура Киева

В прокуратуре Киева уточнили, что врача задержали "на горячем". Согласно с информацией на сайте института, заведующим указанного отделения является Олег Котенко. Эту же информацию подтвердил советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов.

Олег Котенко surgery.org.ua

Как писал OBOZREVATEL, работники Ивано-Франковской областной детской клинической больницы попали в громкий скандал из-за взяток. Жительница города пожаловалась в сети на то, что медики отказывались оказывать помощь ее ребенку без "денег в конверте".

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