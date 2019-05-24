В Украине наступает сезон цветения растения, которое является одним из самых главных аллергенов – амброзии.

Об этом OBOZREVATEL рассказала семейный врач Рита Гофман. По ее словам, "если брать все поллинозы, аллергию на пыльцу и части растений, то, в первую очередь, всё это вызывается именно амброзией".

"Я не знаю, какое количество людей страдают аллергией на амброзию, но это, безусловно, превалирующее число", - добавила она.

Амброзия в период цветения ru.sputnik.md

Врач заявила о том, что ни в Киеве, ни в Украине в целом не осуществляется никаких мероприятий по борьбе с этим опасным растением. "Есть люди, которые вообще не могут себе позволить погулять в сквере или в парке. В Киеве ее просто заросли, она вырастает размером с дерево. И это ужасно", - сказала она.

Рита Гофман сообщила о том, что количество людей, страдающих аллергией, "увеличивается с каждым поколением", "аллергия выходит на одно из первых мест среди причин нарушения трудоспособности".

По ее словам, по этой причине необходимо предпринимать все меры, чтобы сократить присутствие аллергенов. В контексте борьбы с амброзией врач предложила провести кампанию в СМИ, "рассказать о том, что такое амброзия, где она растет, какое влияние оказывает, для кого она опасна".

Одновременно городские власти должны применять принятую во всем мире практику покосов. "Амброзию нужно уничтожать, ей нельзя давать цвести", - пояснила она. Кроме того, "в городе не должно быть пуха одуванчиков – на этой стадии все газоны должны быть подстрижены", - заметила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Амброзия – сорняк, который быстро распространяется. Эти растения могут достигать в высоту до 2 метров.

В сезон цветения амброзии медики рекомендуют держаться подальше от этого растения, а в случае попадания пыльцы в нос немедленно промыть водой.

Уличная и домашняя пыль является еще одним распространенным аллергеном. О том, как она проявляется и как с этим бороться, читайте здесь.

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