В каждом зоопарке: названо животное, способное победить любой рак

Нефункциональный ген (псевдоген) у слонов, называемый ингибитором лейкемии 6 (LIF6), способен уничтожать дефектные клетки, предотвращая развитие рака.

К этому выводу пришли ученые Чикагского университета. От рака во всем мире умирает 17 процентов людей, однако у слонов заболеваемость гораздо меньше и составляет менее пяти процентов, передает "Лента.ру".

Известно, что в клетках слонов имеется 20 копий гена р53, который делает клетки более чувствительными к поврежденной ДНК.

У слонов существует восемь LIF-генов, но только LIF6 способен становиться функционирующим. По оценке ученых, эта способность к переключению активности появилась примерно 25-30 миллионов лет назад и стала решающим фактором увеличения размеров тела млекопитающих.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли новый способ лечения злокачественных опухолей, которые не поддаются обычной терапии.