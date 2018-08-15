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В каждом зоопарке: названо животное, способное победить любой рак

5.5тЧитать новость на украинском

Нефункциональный ген (псевдоген) у слонов, называемый ингибитором лейкемии 6 (LIF6), способен уничтожать дефектные клетки, предотвращая развитие рака.

К этому выводу пришли ученые Чикагского университета. От рака во всем мире умирает 17 процентов людей, однако у слонов заболеваемость гораздо меньше и составляет менее пяти процентов, передает "Лента.ру".

Известно, что в клетках слонов имеется 20 копий гена р53, который делает клетки более чувствительными к поврежденной ДНК.

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У слонов существует восемь LIF-генов, но только LIF6 способен становиться функционирующим. По оценке ученых, эта способность к переключению активности появилась примерно 25-30 миллионов лет назад и стала решающим фактором увеличения размеров тела млекопитающих.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли новый способ лечения злокачественных опухолей, которые не поддаются обычной терапии.

Читайте все новости по теме "онкология" на OBOZREVATEL.

Темы
онкологияБорьба с онкологией
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