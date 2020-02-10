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В изоляции на 14 дней: стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом украинца

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Украинец, который заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии, чувствует себя хорошо.

При этом видимых признаков симптома у него нет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в оперативной информации о распространении коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Отмечается, что мужчину госпитализировали в японскую больницу. И в изоляции под наблюдением медиков он будет находиться не менее 14 дней.

В изоляции на 14 дней: стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом украинца

"Минздрав ежедневно будет информировать о состоянии здоровья украинца, у которого обнаружена острая респираторная болезнь, вызванная коронавирусом 2019-nCoV", – говорится в сообщении.

О положительном его самочувствии заявила и глава посольства Украины в Японии, передает УНН. Она также заверила, что посольство постоянно держит связь с еще 24 украинцами, которые находятся на Diamond Princess и являются членами экипажа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
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