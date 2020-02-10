В изоляции на 14 дней: стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом украинца

Украинец, который заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии, чувствует себя хорошо.

При этом видимых признаков симптома у него нет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в оперативной информации о распространении коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Отмечается, что мужчину госпитализировали в японскую больницу. И в изоляции под наблюдением медиков он будет находиться не менее 14 дней.

"Минздрав ежедневно будет информировать о состоянии здоровья украинца, у которого обнаружена острая респираторная болезнь, вызванная коронавирусом 2019-nCoV", – говорится в сообщении.

О положительном его самочувствии заявила и глава посольства Украины в Японии, передает УНН. Она также заверила, что посольство постоянно держит связь с еще 24 украинцами, которые находятся на Diamond Princess и являются членами экипажа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Японии задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек по подозрению на наличие смертельного коронавируса.

По данным Министерства иностранных дел Украины, по меньшей мере 25 украинских граждан находятся на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess.

9 февраля стало известно, что коронавирусом заразился украинец, который является членом экипажа.

В комитете Верховной Рады рассказали, что украинец проведет в изоляции не менее 14 дней, и поделились деталями.

Вскоре стало известно, что на борту круизного лайнера Diamond Princess находятся еще двое украинцев с симптомами заражения коронавирусом, которые уже вторые сутки не выходят из кают.

10 февраля было заявлено, что на круизном лайнере Diamond Princessеще зафиксировали еще 60 новых случаев заражения новым типом коронавируса. В общем положительный тест на вирус прошли уже 130 человек, в том числе и один украинец.

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