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/ Новости здоровья

В Италии губернатор крупного региона заболел коронавирусом

3.8т
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В Италии в результате вспышки китайского коронавируса COVID-19 заболел губернатор региона Пьемонт Альберто Чирио.

После того, как тест на коронавирус дал позитивный результат, губернатор выпустил видеообращение, в котором заверил, что болезнь не отвлекает его от работы во главе региона, сообщает RAI.

Чирио сообщил, что изолирован в собственном доме, где он живет со своей семьей и двумя детьми. Губернатор заявил, карантин не мешает ему координировать жизнедеятельность Пьемонта.

Отметим, что регион Пьемонт находится на северо-западе Италии. Это второй по площади регион страны и шестой по населению.

Альберто Чирио

Альберто Чирио

facebook.com/alberto.cirioii

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Тема
Коронавирус
Место
Италия Турин
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