В Италии губернатор крупного региона заболел коронавирусом

В Италии в результате вспышки китайского коронавируса COVID-19 заболел губернатор региона Пьемонт Альберто Чирио.

После того, как тест на коронавирус дал позитивный результат, губернатор выпустил видеообращение, в котором заверил, что болезнь не отвлекает его от работы во главе региона, сообщает RAI.

Чирио сообщил, что изолирован в собственном доме, где он живет со своей семьей и двумя детьми. Губернатор заявил, карантин не мешает ему координировать жизнедеятельность Пьемонта.

Отметим, что регион Пьемонт находится на северо-западе Италии. Это второй по площади регион страны и шестой по населению.

Альберто Чирио facebook.com/alberto.cirioii

Как сообщал OBOZREVATEL:

По информации Минздрава Италии на 7 марта, в стране известно о 5061 заразившемся COVID-2019, большинство из них в Ломбардии – 3420. От осложнений, вызванных коронавирусом, в стране умерли 233 человека.

Лидер Демократической партии Италии Никола Зингаретти подтвердил, что инфицирован новым китайским коронавирусом.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте своим указом закрыл на въезд и выезд 15 провинций из-за вспышки коронавируса в стране. Заблокированными оказались 16 млн человек в одном из наиболее экономически развитых регионов Италии.

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