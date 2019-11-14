В Европе зафиксирована первая смерть из-за вейпа: врачи назвали причину

В Бельгии из-за вейпа скончался 18-летний парень, который получил курительное устройство в подарок на день рождения.

Об этом сообщает 112. Врачи обвиняют в смерти подростка жидкость с ароматизатором.

Рафаэль Пауерт умер менее чем через месяц после перенесенной пневмонии, причиной которой, по словам врачей, стал именно вейп. Врачи обвиняют в смерти подростка жидкость с ароматизатором, которую он также получил в подарок.

Изначально симптомы Рафаэля напоминали простой кашель. Через несколько дней он был госпитализирован с тяжелыми респираторными проблемами.

"Он играл в регби, поэтому был сильным мальчиком. Однако за одну неделю я увидел, как он ослаб. И после 26 дней его пребывания в коме, нам пришлось его похоронить . Надеюсь, что смерть моего сына поможет предотвратить новые жертвы", – рассказал отец парня.

В США за последнее время произошло 39 случаев смерти, которые были связаны с вейпингом. При этом британские регуляторы здравоохранения утверждают, что это гораздо менее опасно, чем курение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что хоть пары электронных сигарет не содержат всех токсинов табачного дыма, они все же оказывают негативное воздействие на здоровье курящего.

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