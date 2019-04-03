В Днепре сын заморил мать голодом до комы: шокирующие фото 18+

В больницу имени Мечникова в городе Днепр сын привез 60-летнюю мать, доведенную до комы 3 степени из-за полного истощения.

Об этом на странице в Facebook рассказал заведующий приемно-диагностического отделения медучреждения Петр Давиденко, опубликовав соответствующие фото. Он также сообщил, что врачам не удалось спасти женщину.

"Вот говорят: врачи черствые, беспристрастные, к пациентам относятся сухо и без сочувствия... Даже нас иногда может повергнуть в шок ситуация, в которой оказываются пациенты, к нам попадающие", – написал Давиденко.

Facebook Петр Давиденко

"Вчера [2 апреля] в отделение поступила пожилая женщина. Ее привез сын (это подчеркиваю). Состояние, в котором мы ее обнаружили, сложно описать, оно вообще не поддается здравому смыслу. "На пороге смерти". Буквально. В том смысле, что так не живут", – продолжил он.

"Какие бы оправдания не придумывали родные этой женщины, принять и понять это нельзя. Средневековье в отдельно взятой квартире", – описал инцидент врач.

Facebook Петр Давиденко

Пользователи сети высказали свое возмущение, отметив, что родных, которые не позаботились о истощенной женщине, стоит наказать.

"В голове такое не укладывается", "Ужас!" "А сына засудить можно?!" "Нужен закон, который будет гарантировать достойную защиту пожилым людям", "А потом, обычно, такие родственники говорят, что во всем виноваты врачи", – пишут в комментариях.

Иллюстрация ForPost

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе родители чуть не заморили голодом собственного сына, которому нет еще и двух лет. От голода ребенок грыз сырую картошку.

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