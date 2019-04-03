Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Новости здоровья

В Днепре сын заморил мать голодом до комы: шокирующие фото 18+

780Читать материал на украинском

В больницу имени Мечникова в городе Днепр сын привез 60-летнюю мать, доведенную до комы 3 степени из-за полного истощения.

Об этом на странице в Facebook рассказал заведующий приемно-диагностического отделения медучреждения Петр Давиденко, опубликовав соответствующие фото. Он также сообщил, что врачам не удалось спасти женщину.

"Вот говорят: врачи черствые, беспристрастные, к пациентам относятся сухо и без сочувствия... Даже нас иногда может повергнуть в шок ситуация, в которой оказываются пациенты, к нам попадающие", – написал Давиденко.

Новости
"Я с постели встать не могу!" Украинцы возмутились поборами в больницах
В Днепре сын заморил мать голодом до комы: шокирующие фото 18+

Facebook Петр Давиденко

"Вчера [2 апреля] в отделение поступила пожилая женщина. Ее привез сын (это подчеркиваю). Состояние, в котором мы ее обнаружили, сложно описать, оно вообще не поддается здравому смыслу. "На пороге смерти". Буквально. В том смысле, что так не живут", – продолжил он.

"Какие бы оправдания не придумывали родные этой женщины, принять и понять это нельзя. Средневековье в отдельно взятой квартире", – описал инцидент врач.

В Днепре сын заморил мать голодом до комы: шокирующие фото 18+

Facebook Петр Давиденко

Пользователи сети высказали свое возмущение, отметив, что родных, которые не позаботились о истощенной женщине, стоит наказать.

"В голове такое не укладывается", "Ужас!" "А сына засудить можно?!" "Нужен закон, который будет гарантировать достойную защиту пожилым людям", "А потом, обычно, такие родственники говорят, что во всем виноваты врачи", – пишут в комментариях.

В Днепре сын заморил мать голодом до комы: шокирующие фото 18+
В Днепре сын заморил мать голодом до комы: шокирующие фото 18+
В Днепре сын заморил мать голодом до комы: шокирующие фото 18+
В Днепре сын заморил мать голодом до комы: шокирующие фото 18+
В Днепре сын заморил мать голодом до комы: шокирующие фото 18+
В Днепре сын заморил мать голодом до комы: шокирующие фото 18+
В Днепре сын заморил мать голодом до комы: шокирующие фото 18+

Иллюстрация

Иллюстрация

ForPost

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе родители чуть не заморили голодом собственного сына, которому нет еще и двух лет. От голода ребенок грыз сырую картошку.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
УкраинаДнепр
Теги
скандалыфотографиисмерть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины