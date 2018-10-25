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Светлана Фус
Светлана Фус
Врач-диетолог высшей категории, руководитель Центра нормализации весаВсе статьи автора

В чому неймовірна користь волоських горіхів

6.2тЧитать материал на украинском

Горіхи – концентроване джерело поживних речовин (вітамінів, мінералів, клітковини). Горіхи – насіння в твердій, товстій шкаралупі, яка захищає цінні жири і вітамін Е від окислення.

Пам’ятайте – горіхи повинні бути свіжі, а не смажені. Щоб отримати всю користь від горіхів, необхідно їсти їх сирими. Від теплової обробки більшість корисних властивостей горіхових зерен втрачаються.

Бажано купувати горіхи в шкаралупі. Очищені і запаковані в пакети, вони швидко окислюються і набувають смак прогірклої олії. Очистіть та їжте їх сирими, щоб зберегти корисні жирні кислоти і вітамін Е. Підсолені, а тим більше підсолоджені цукром або медом горіхи – теж не найкращий вибір.

Частина людей, щоправда, уникає горіхів через страх перед зайвою вагою. Дійсно, горіхи – висококалорійний продукт - 690 ккал/100 г. Спричинено це наявністю жирів у вигляді корисних поліненасичених кислот.

Доказом користі є те, що люди, які споживають всього жменю горіхів на день мають нижчі ризики розвитку ішемічної хвороби серця, онкологічних хвороб та нижчий ризик передчасної смерті! Звучить, як реклама диво-продукту, чи не так?

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Такий захисний ефект горіхів виявляється коли вживати 20 г горіхів на день. А збільшення їх кількості в раціоні понад 20 г не має переваг. Це стосується вживання всіх видів горіхів, а не якогось виду окремо. Така кількість не завадить вашій фігурі і не викличе важкості в шлунку.

Пам’ятайте, що горіхи відносяться до високоалергенних продуктів! Треба бути обережними людям які мають схильність до білкової алергії, а також непереносимість до інших видів горіхів. Є протипокази при хворобах ШКТ, деяких шкірних хворобах, при гіперфункції щитовидної залози.

Сподіваюся, що ви включаєте в свій щоденний раціон трохи горіхів.

В чому неймовірна користь волоських горіхів

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Светлана ФусСветлана Фус
Темы
ЗдоровьеДиеты и фитнес
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