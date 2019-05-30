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В Британии из головы женщины вытащили личинки: пугающие фото

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В Великобритании врачи вытащили из головы 50-летней пациентки настоящие личинки.

Так, женщина обратилась за помощью, почувствовав, что у нее под кожей головы что-то шевелится. Помимо этого, она жаловалась на боли в левом ухе и воспаление лимфоузлов. В больнице женщине выписали рецепт на антибиотики, заподозрив инфекцию, пишет "Лента.ру".

Однако через несколько недель боль стала сильнее, а из уха начала выделяться прозрачная жидкость.

Узнав, что женщина недавно вернулась из Аргентины, где ее покусали комары, врачи диагностировали у нее паразитарное заболевание, которое было вызвано попаданием личинок насекомых под кожу.

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Головная боль

Головная боль

Иллюстрация

Затем медики удалили одну личинку, длина которой превышала 1,5 сантиметра, без хирургического вмешательства, однако операция все же была необходима, так как второй паразит был мертв.

В Британии из головы женщины вытащили личинки: пугающие фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском штате Калифорния из мужчины, который ел суши каждый день, вышел бычий цепень длиной полтора метра.

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Место
Великобритания
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