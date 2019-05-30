В Британии из головы женщины вытащили личинки: пугающие фото

В Великобритании врачи вытащили из головы 50-летней пациентки настоящие личинки.

Так, женщина обратилась за помощью, почувствовав, что у нее под кожей головы что-то шевелится. Помимо этого, она жаловалась на боли в левом ухе и воспаление лимфоузлов. В больнице женщине выписали рецепт на антибиотики, заподозрив инфекцию, пишет "Лента.ру".

Однако через несколько недель боль стала сильнее, а из уха начала выделяться прозрачная жидкость.

Узнав, что женщина недавно вернулась из Аргентины, где ее покусали комары, врачи диагностировали у нее паразитарное заболевание, которое было вызвано попаданием личинок насекомых под кожу.

Головная боль Иллюстрация

Затем медики удалили одну личинку, длина которой превышала 1,5 сантиметра, без хирургического вмешательства, однако операция все же была необходима, так как второй паразит был мертв.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском штате Калифорния из мужчины, который ел суши каждый день, вышел бычий цепень длиной полтора метра.

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